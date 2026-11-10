Luni u 'Asia Express' stigla emotivna poruka obitelji: 'Stella te čuva s neba'

"Luna, ljubavi moja. Budi hrabra i nastavi dalje, baš onako kako bi željela naša Stella. Cijela obitelj stoji uz tebe. Ponosni smo na tvoju snagu i na tvoje veliko srce", poručila joj je mama.

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je posebno iznenađenje kada su dobili pisma i video poruke svojih najmilijih. Luna Valas dobila je snimku na kojoj su joj se obratili mama i dvojica braće, a njihove riječi bile su posebno emotivne. Prisjetili su se, naime, pokojne kćeri i sestre Stelle, zbog čije je smrti Luna privremeno bila napustila show.

Jedan od braće također je spomenuo Stellu. "Seko, znaj da te Stella čuva s neba, prati svaki tvoj korak i daje snagu da se boriš do kraja, za sebe i za nju", rekao joj je. "Volimo te beskrajno i jedva čekamo da te zagrlimo", dodao je drugi brat, a obiteljska poruka vidljivo je dirnula Lunu.

Luna je potom priznala da emocije često zadržava za sebe. "Meni je teško plakati. Mislim da je to problem. Prilično čuvam to u sebi, valjda će jednom izaći", iskreno je rekla.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.