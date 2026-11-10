Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Luni u 'Asia Express' stigla emotivna poruka obitelji: 'Stella te čuva s neba'

Luna Valas dobila je jednu od najemotivnijih poruka svojih najbližih u 'Asia Expressu'. Mama i braća pružili su joj podršku, a njihove riječi o Stelli posebno su je dirnule

RTL.hr
10.11.2026 15:00

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je posebno iznenađenje kada su dobili pisma i video poruke svojih najmilijih. Luna Valas dobila je snimku na kojoj su joj se obratili mama i dvojica braće, a njihove riječi bile su posebno emotivne. Prisjetili su se, naime, pokojne kćeri i sestre Stelle, zbog čije je smrti Luna privremeno bila napustila show. 

"Luna, ljubavi moja. Budi hrabra i nastavi dalje, baš onako kako bi željela naša Stella. Cijela obitelj stoji uz tebe. Ponosni smo na tvoju snagu i na tvoje veliko srce", poručila joj je mama.

Luna, Asia Express
Luna, Asia Express FOTO: RTL

Jedan od braće također je spomenuo Stellu. "Seko, znaj da te Stella čuva s neba, prati svaki tvoj korak i daje snagu da se boriš do kraja, za sebe i za nju", rekao joj je. "Volimo te beskrajno i jedva čekamo da te zagrlimo", dodao je drugi brat, a obiteljska poruka vidljivo je dirnula Lunu.

Luna je potom priznala da emocije često zadržava za sebe. "Meni je teško plakati. Mislim da je to problem. Prilično čuvam to u sebi, valjda će jednom izaći", iskreno je rekla.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express luna valas
Asia Express: Zmajeva ruta

Lino Červar javio se Zlatnim dečkima u 'Asia Expressu': 'Moji prvaci znaju kako se pobjeđuje'

Moglo bi te zanimati

Još 180 kilometara do amuleta: 'Svi ga imaju osim nas. Danas ćemo ga uzeti!'

Što slijedi u novom tjednu 'Asia Expressa'? Neki kažu: 'Modna katastrofa'

Goran Šprem o odnosu s Nikšom Kalebom: 'Ne zamjeramo si, već smo si potpora'

Katarina Mamić za RTL.hr o 'Asia Expressu': 'Naučila sam da sam puno jača, nego li sam mislila'

ANKETA Što mislite, koji par sljedeći napušta 'Asia Express'?

Borna i Vesna tražile prenoćište u ljekarni: 'Vraća se ona i donosi nam pilule za spavanje'

Pročitaj na Net.hr
Fani Stipković zablistala u Kataru: U društvu sportske zvijezde pokazala skupocjenu torbicu
Paul McCartney postao treći najbogatiji glazbenik na svijetu, a evo tko zarađuje više od njega
Domaće zvijezde pohrlile na otvaranje ZFF-a: Jelena Perčin i Ante Gelo ukrali pozornost
'Katastrofa dolazi! Tko odlučuje?': Produkcija 'Asia Expressa' uvodi veliku promjenu!
Marija Bartulović iz 'Života na vagi' o prinovi: Otkrila detalje trudnoće i planove za vjenčanje
Majka Meghan Markle pomaže FBI-ju protiv bivšeg supruga Thomasa Marklea
Rajka prepoznaje svog silovatelja, a Jeličina velika tajna je otkrivena
Ovako izgleda crveni tepih kada se okupe srpske zvijezde, stigla i supruga slavnog sportaša
Preminula manekenka i glumica Tookie Smith: S Robertom De Nirom je imala blizance
Uzrok smrti glumice nikad nije razjašnjen: Šest mjeseci poslije, preminuo je i njezin suprug