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Asia Express: Zmajeva ruta

Lunu šokirala Bornina izjava u 'Asia Expressu': 'Mislim da netko ima komplekse'

Pobjeda u prethodnoj epizodi Borni Kotromanić i njezinoj rodici Vesni donijela je veliku prednost, ali i moć koja nikad nije laka za iskoristiti. Kao vlasnice amuleta morale su odlučiti koji će par usporiti, a njihov izbor izazvao je reakciju kakvu nisu očekivale

RTL.hr
16.09.2026 20:30

Nakon što su u prošloj epizodi 'Asia Expressa' osvojile amulet, Borna i Vesna dobile su priliku koja može potpuno promijeniti tijek utrke. Jedan od preostalih parova morale su poslati na start s deset minuta zakašnjenja, odnosno usporiti ih na putu do cilja.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Iako je Borna u jednom trenutku razmišljala da odaberu Ellu i Ines, Vesna ju je uspjela odgovoriti od te odluke. Nakon kratkog razmišljanja, prstom su pokazale na Gazele – Lunu i Katarinu.

Je li izgled prednost?

No, razlozi njihova izbora izazvali su puno više reakcija nego sama odluka. Borna je objasnila kako su Gazele najbrži par i kako im deset minuta zaostatka, prema njezinu mišljenju, neće predstavljati velik problem. A onda je dodala razlog koji je posebno iznenadio ostale natjecatelje.

"Mi moramo konstatirati da je ovdje jedan par najzgodniji. One imaju jednu komparativnu prednost pred svima nama, jer tko će njima dvjema odoliti. Prema tome, za njih malo usporavanje od desetak minuta ne znači ništa", zaključila je Borna.

Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express
Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Luna je otvoreno pokazala nezadovoljstvo: "Njihov razlog je čista diskriminacija. Na konto izgleda. Mislim da netko ima komplekse", poručila je Luna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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