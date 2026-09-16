Lunu šokirala Bornina izjava u 'Asia Expressu': 'Mislim da netko ima komplekse'

Nakon što su u prošloj epizodi 'Asia Expressa' osvojile amulet, Borna i Vesna dobile su priliku koja može potpuno promijeniti tijek utrke. Jedan od preostalih parova morale su poslati na start s deset minuta zakašnjenja, odnosno usporiti ih na putu do cilja.

Iako je Borna u jednom trenutku razmišljala da odaberu Ellu i Ines, Vesna ju je uspjela odgovoriti od te odluke. Nakon kratkog razmišljanja, prstom su pokazale na Gazele – Lunu i Katarinu .

No, razlozi njihova izbora izazvali su puno više reakcija nego sama odluka. Borna je objasnila kako su Gazele najbrži par i kako im deset minuta zaostatka, prema njezinu mišljenju, neće predstavljati velik problem. A onda je dodala razlog koji je posebno iznenadio ostale natjecatelje.

"Mi moramo konstatirati da je ovdje jedan par najzgodniji. One imaju jednu komparativnu prednost pred svima nama, jer tko će njima dvjema odoliti. Prema tome, za njih malo usporavanje od desetak minuta ne znači ništa", zaključila je Borna.