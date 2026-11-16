Maja je pronašla prijevoz Pinu i sebi kod čovjeka koji se trebao okrenuti autom, no ubrzo ga je Katarina zaustavila i počela pregovarati s njim o vožnji. "Čovjek se išao okrenuti i doći do nas i Katarina ga je zaustavila", ispričala je Maja. Katarina i Luna objasnile su čovjeku da su iz Hrvatske i da im treba prijevoz.

Maja im je prišla i rekla: "Mi smo se dogovarali s njim. On se išao okrenuti." "Ne znam ja. Nisam ja to vidjela niti me zanima", odgovorila joj je Katarina.

"Očito se nisi dobro dogovorila, draga moja. Rasplači se, probaj nešto drugo", komentirala je s Lunom. Maja je odustala od rasprave i požalila se da joj se više nije dalo, ali i na to da Pino nije reagirao. "To su one pa ih puštamo da ti budeš sretan, da se Pino tvoja družica ne ljuti. Još nam uzimaju auto, da je netko drugi da znaš kako bi ih napao. Čim su one, boli ga briga", komentirala je Maja.