Maja mu zamjerila manjak podrške, Pino Pingvino priznao: 'Znam biti loš timski igrač'

Iako ih povezuje prijateljstvo, utrka u 'Asia Expressu' stavlja svaki odnos na kušnju. Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja tako su otvoreno razgovarali o trenucima kada im nije bilo lako pronaći zajednički ritam.

"Vjeruj mi nekad, kao kad smo došli na onaj bambus, čim si vidio da ja moram vući, tebi su sve lađe potonule", rekla mu je Maja.

Maja mu je zamjerila da se u nekim situacijama povuče kada shvati koliko je zadatak težak za oboje.

Pino je priznao da je svjestan kako njegov natjecateljski duh ponekad može biti izazovan za partnere.

"Ja znam koliko sam ja težak partner, pogotovo kad sam u natjecateljskoj fazi, gdje mi je pobjeda uvijek na prvom mjestu. Ljudi koji su igrali sa mnom nogomet znaju koliko znam biti loš timski igrač, ali sam uvijek tu za dobrobit te neke naše ekipe, momčadi, para", objasnio je Pino.

Upravo takvi trenuci pokazuju da Asia Express nije samo utrka protiv drugih, već i test strpljenja, povjerenja i sposobnosti da se kao par pronađe pravi balans.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.