Maja prozvala Pina zbog Katarine: 'Nisi se tu došao zaljubljivati'

Prošlu epizodu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' timovi su nakratko proveli u školskim klupama, a sada ih čeka nastavak utrke za amulet. No uz zahtjevne zadatke i borbu za prednost, među njima sve više dolaze do izražaja i narušeni odnosi

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Prošlu epizodu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' timovi su nakratko proveli u školskim klupama, a sada ih čeka nastavak utrke za amulet. No uz zahtjevne zadatke i borbu za prednost, među njima sve više dolaze do izražaja i narušeni odnosi. Ovaj put u središtu pozornosti naći će se odnos Maje, Pina i Katarine, a čini se da će prijateljstvo na velikom putovanju biti stavljeno na ozbiljan test. Pino i Katarina sve se češće zadirkuju, smješkaju i koketiraju, a Maja pritom ima osjećaj da njezin dugogodišnji prijatelj više nije onaj Pino kojeg poznaje. Tu se događaju neke druge stvari zbog kojih se ljutim na njega", kaže Maja.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Pino, Maja, Asia Express FOTO: RTL

Svom će partneru Maja dati do znanja da joj smeta njegovo ponašanje i da joj je teško gledati bliskost koju razvija s Katarinom. U trenutku kada bi trebali biti usredotočeni na zajednički cilj, njihov će se odnos naći pred nizom pitanja. Nisi se tu došao zaljubljivati, tu si došao igrati", poručuje Maja koja ima osjećaj da u prijateljstvu koje joj je važno više ne dobiva istu bliskost i podršku. Katarina i Pino imaju tu neku povezanost, a meni to ponekad fali", iskrena je. Oni su dugogodišnji prijatelji, a meni se čini da Maja želi svog najboljeg prijatelja za dečka. Ali to je negdje u dubini srca", komentira Kartelo svoje viđenje cijele te situacije.

icon-expand Maja i Pino, Asia Express FOTO: RTL