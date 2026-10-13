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Asia Express: Zmajeva ruta

Maja se rasplakala zbog Pina: 'Ja tebe ne prepoznajem, ti meni tu uopće nisi prijatelj'

Nakon što je Pini već zamjerila sve veću bliskost s Katarinom Mamić, Maja je u 'Asia Expressu' doživjela još jedan emotivan trenutak. Cijeli je dan bila neraspoložena, a na kraju se rasplakala i prijatelju priznala da ga više ne prepoznaje

RTL.hr
13.10.2026 11:00

Odnos Pina Pingvina i njegove prijateljice Maje u 'Asia Expressu' sve je napetiji, a čini se da je sve veća bliskost Pina i Katarine Mamić dodatno zakomplicirala situaciju. Nakon što je Pinu već zamjerila da je izgubio fokus s natjecanja i poručila mu da se u show nije došao zaljubljivati, nego igrati, Maja je provela još jedan težak dan koji je završio suzama.

Maja, Asia Express
Maja, Asia Express FOTO: RTL

Maja tijekom dana nije skrivala neraspoloženje, a nezadovoljstvo Pinovim ponašanjem na kraju je preraslo u emotivan razgovor. Prijatelju je otvoreno priznala da ga više ne prepoznaje i da joj nedostaje njihov odnos kakav su imali prije ulaska u show.

"Ja sam s tobom kao s robotom. Ja tebe tu ne prepoznajem. Ti meni tu uopće nisi prijatelj. Ja i ti nismo popričali tri normalne rečenice", rekla mu je Maja, ne skrivajući koliko ju je cijela situacija pogodila.

Pino, Asia Express
Pino, Asia Express FOTO: RTL

Njezine riječi pokazale su da joj ne smeta samo Pinina bliskost s Katarinom, nego i osjećaj da se njihovo prijateljstvo promijenilo. Emocije su je na kraju svladale te se rasplakala.

Ni Pino nije znao kako reagirati na prijateljičine riječi. Priznao je da se nikada prije nisu našli u sličnoj situaciji te da ne zna kako riješiti njihove nesuglasice. "Ne znam što da napravim. Nismo nikad bili u ovakvoj situaciji, ni blizu. Ne znam rješenje i bolje da ne pametujem da ne bude još gore", iskreno je priznao Pino.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Maja je na kraju zaključila kako će možda i sama morati promijeniti pristup njihovu odnosu te smanjiti očekivanja koja ima od prijatelja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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