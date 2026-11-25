Maja je u rekordnom roku pobijedila Lunu, u samo 27 sekundi pa je Pinu bilo lakše ući u borbu skidanja trakica s Katarinom. "Maja je izvrsno odradila svoj posao pa u taj meč s Katarinom mogu malo lakše otići, biti džentlmen i ne napadati sad kao neki kromanjonac. Bit će mi puno lakše nego da smo morali ganjati rezultat", komentirao je Pino.

"Uvijek tu ja rješavam stvar", pohvalila se Maja. Pino je u ringu bježao od Katarine, a Maja je navijala za njega. "Ja se brinem. Stvarno mi nije svejedno. Bojim se da neće sudjelovati, da će samo dati da mu se skinu trakice", priznala je Maja.

Na kraju su Jokeri odnijeli pobjedu protiv Gazela.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.