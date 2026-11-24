Jokerima je teško palo otkriće da ova utrka nosi imunitet jer vjeruju da ga neće osvojiti. "Baš se loše osjećam. S obzirom na to da smo previše puta mislili da smo prvi ili izgubili nešto što smo imali, ne želim si uopće stavljati nekakve nade jer nas to još dodatno može razočarati i spustiti", komentirala je Maja.