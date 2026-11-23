Pina j e iznenadio Majin vrisak u njihovom novom smještaju. Maja je izašla iz kupaonice i otkrila njemu i njihovim domaćinima da joj je žaba iskočila iz wc školjke.

"Ja kad sam čuo taj krik, mislio sam da je minimum anakonda unutra", komentirao je Pino. Maja je priznala da je imala reakciju kao da je aligator bio u kupaonici. "Pino je to morao rješavati kao pravo muško", rekla je.

Pino je objasnio da nije htio dirati žabu rukama, a namučio se dok ju nije izbacio iz smještaja.

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