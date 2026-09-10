'Majke mi moje, ubit ću ga': Anita i Aleksej ponovno zaratili u 'Asia Expressu'

Napetost u trećoj epizodi 'Asia Expressa' posebno je teško pala Aniti Martinović i njezinu partneru Alekseju , koji su se već na samom početku utrke našli u problemima. Već pri traženju prijevoza njihova se komunikacija pokazala kao najveća prepreka.

"Tražili smo prijevoz. Malo je došlo do neke disfunkcije u komunikaciji. Ona je željela ići naprijed, ja sam se htio zaustaviti i čekati", objasnio je Aleksej.

Dok je Aleksej smatrao da trebaju stati i pričekati bolju priliku, Anita je željela odmah krenuti naprijed.

Anita je, međutim, situaciju doživjela puno intenzivnije i svoju frustraciju nije skrivala. "Majke mi moje, ubit ću ga", rekla je u trenutku nervoze, dok je pritisak utrke sve više rastao.

Dodatnu napetost izazvala je i scena u kojoj je Aleksej pokušao pronaći prijevoz do Siem Reapa. Jednog je vozača pitao ide li u tom smjeru, no dobio je kratak odgovor: "Ne sad". Neuspjeli pokušaj dodatno je usporio njihov napredak i pojačao već postojeću nervozu među njima.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.