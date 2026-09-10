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Asia Express: Zmajeva ruta

'Majke mi moje, ubit ću ga': Anita i Aleksej ponovno zaratili u 'Asia Expressu'

Treća epizoda 'Asia Expressa' donijela je novu napetu situaciju između Anite i Alekseja. Utrka za imunitet odmah je krenula pod velikim pritiskom – prije same borbe za prednost, natjecatelji su se prvo morali kvalificirati, a samo tri najbrža para izborila su priliku za osvajanje imuniteta

RTL.hr
10.09.2026 20:35

Napetost u trećoj epizodi 'Asia Expressa' posebno je teško pala Aniti Martinović i njezinu partneru Alekseju, koji su se već na samom početku utrke našli u problemima. Već pri traženju prijevoza njihova se komunikacija pokazala kao najveća prepreka. 

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Dok je Aleksej smatrao da trebaju stati i pričekati bolju priliku, Anita je željela odmah krenuti naprijed.

"Tražili smo prijevoz. Malo je došlo do neke disfunkcije u komunikaciji. Ona je željela ići naprijed, ja sam se htio zaustaviti i čekati", objasnio je Aleksej.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Anita je, međutim, situaciju doživjela puno intenzivnije i svoju frustraciju nije skrivala. "Majke mi moje, ubit ću ga", rekla je u trenutku nervoze, dok je pritisak utrke sve više rastao.

Dodatnu napetost izazvala je i scena u kojoj je Aleksej pokušao pronaći prijevoz do Siem Reapa. Jednog je vozača pitao ide li u tom smjeru, no dobio je kratak odgovor: "Ne sad". Neuspjeli pokušaj dodatno je usporio njihov napredak i pojačao već postojeću nervozu među njima.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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