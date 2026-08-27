Mama Luciana Plazibata hit porukom ispratila sina i supruga u 'Asia Express': 'Poslala sam ih da se odmorim od njih'

Lucianova mama i Robertova supruga Irena Plazibat na Instagram Storyju podijelila je duhovitu poruku kojom je nasmijala pratitelje.

Irena je objavila teaser Luciana i Roberta s 'Asia Expressa' te njihov zajednički odlazak u avanturu prokomentirala u svom stilu.

"Poslala sam ih da se odmorim od njih", našalila se.