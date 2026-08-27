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Asia Express: Zmajeva ruta

Mama Luciana Plazibata hit porukom ispratila sina i supruga u 'Asia Express': 'Poslala sam ih da se odmorim od njih'

Luciano Plazibat i njegov otac Robert spremni su za veliku avanturu u novom RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a njihov odlazak posebno je razveselio jednu članicu obitelji

RTL.hr
27.08.2026 09:00

Lucianova mama i Robertova supruga Irena Plazibat na Instagram Storyju podijelila je duhovitu poruku kojom je nasmijala pratitelje.

'Poslala sam ih da se odmorim od njih'

Irena je objavila teaser Luciana i Roberta s 'Asia Expressa' te njihov zajednički odlazak u avanturu prokomentirala u svom stilu.

"Poslala sam ih da se odmorim od njih", našalila se.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL - Instagram

Otac i sin u avanturi života

Luciano i Robert na prvi pogled dolaze iz potpuno različitih svjetova. Luciano je plesač i influencer kojeg publika poznaje po ljubavi prema modi, umjetnosti i društvenim mrežama, dok je Robert bivši pripadnik specijalnih postrojbi, dragovoljac Domovinskoga rata i danas trener kickboxinga.

Upravo bi njihove različitosti mogle biti jedan od najzanimljivijih dijelova njihove avanture. Robertova disciplina i iskustvo u zahtjevnim situacijama susrest će se s Lucianovom energijom, kreativnošću i spontanošću, a otac i sin morat će pronaći zajednički jezik kako bi što uspješnije svladali izazove na Zmajevoj ruti.

luciano plazibat asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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