Mama Luciana Plazibata hit porukom ispratila sina i supruga u 'Asia Express': 'Poslala sam ih da se odmorim od njih'

Lucianova mama i Robertova supruga Irena Plazibat na Instagram Storyju podijelila je duhovitu poruku kojom je nasmijala pratitelje.
'Poslala sam ih da se odmorim od njih'
Irena je objavila teaser Luciana i Roberta s 'Asia Expressa' te njihov zajednički odlazak u avanturu prokomentirala u svom stilu.
"Poslala sam ih da se odmorim od njih", našalila se.
Otac i sin u avanturi života
Luciano i Robert na prvi pogled dolaze iz potpuno različitih svjetova. Luciano je plesač i influencer kojeg publika poznaje po ljubavi prema modi, umjetnosti i društvenim mrežama, dok je Robert bivši pripadnik specijalnih postrojbi, dragovoljac Domovinskoga rata i danas trener kickboxinga.
Upravo bi njihove različitosti mogle biti jedan od najzanimljivijih dijelova njihove avanture. Robertova disciplina i iskustvo u zahtjevnim situacijama susrest će se s Lucianovom energijom, kreativnošću i spontanošću, a otac i sin morat će pronaći zajednički jezik kako bi što uspješnije svladali izazove na Zmajevoj ruti.