'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu

Njihova povezanost nadilazi obične obiteljske okvire. Ivan s ponosom opisuje svog strica kao mentora i uzora dok Niko često ponavlja: "Ivan je sin kojeg nikada nisam imao."

Niko je uspješan poduzetnik koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću. Odrastajući u skromnim uvjetima, sve je izgradio teškim radom. Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam", ističe ponosni otac dviju kćeri i djed četvero unučadi te ujedno i dragovoljac Domovinskog rata.