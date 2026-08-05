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Asia Express: Zmajeva ruta

'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu

Politika, biznis, izdržljivost i neraskidiva obiteljska privrženost spajaju se u jednom ambicioznom timu! U RTL-ovu pustolovnu utrku 'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže poduzetnik i bivši hrvatski predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60), koji u ovaj izazov kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36), ocem dviju kćeri

RTL.hr
05.08.2026 09:05

Njihova povezanost nadilazi obične obiteljske okvire. Ivan s ponosom opisuje svog strica kao mentora i uzora dok Niko često ponavlja: "Ivan je sin kojeg nikada nisam imao."

Niko je uspješan poduzetnik koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću. Odrastajući u skromnim uvjetima, sve je izgradio teškim radom. Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam", ističe ponosni otac dviju kćeri i djed četvero unučadi te ujedno i dragovoljac Domovinskog rata.

Ivan i Niko, Asia Express
Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

Sada se okreće novom izazovu s jednim ciljem na umu - pobjedom. Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku", u šali govori Niko.

Ujak i nećak već imaju razrađenu strategiju. Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre", samouvjereno ističe.

Niko, Asia Express
Niko, Asia Express FOTO: RTL

Ivan, međutim, ima svoju misiju. Želi dokazati da se može nositi sa svime što im 'Asia Express' donese. Želim dokazati Niki da mogu biti snažan i pronaći rješenja iako me već pitao je li ovo naša nova kampanja za promociju tradicionalnih vrijednosti u Aziji", kroz smijeh poručuje Ivan.

Ivan, Asia Express
Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Hoće li ih Nikino iskustvo, odlučnost i vodstvo nositi do pobjede ili će Zmajeva ruta gurnuti ovaj bliski dvojac daleko izvan njihove zone komfora? Avantura počinje ovog rujna na RTL-u u emisiji 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

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