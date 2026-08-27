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Asia Express: Zmajeva ruta

Marijana Batinić ne krije uzbuđenje zbog 'Asia Expressa': 'Ne mogu dočekati ovo osvježenje od projekta'

Ove jeseni na RTL i platformu Voyo stiže potpuno novi avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta', a uzbuđenje zbog novog televizijskog formata već se itekako osjeti

RTL.hr
27.08.2026 13:53

Među onima koji s nestrpljenjem iščekuju početak showa 'Asia Express' je i RTL-ova voditeljica Marijana Batinić. "Ne mogu dočekati ovo osvježenje od projekta", poručila je Marijana i tako dala do znanja koliko se veseli novom formatu koji će gledateljima donijeti nešto sasvim drukčije.

Marijana Batinić
Marijana Batinić FOTO: Instagram

Marijana dobro zna kako izgleda biti dio velikih RTL-ovih projekata. Tijekom svoje dugogodišnje televizijske karijere gledatelji su je imali priliku pratiti kao voditeljicu brojnih popularnih emisija. Vodila je 'Ljubav je na selu', bila je jedno od zaštitnih lica 'Života na vagi', a gledatelji su je pratili i u kulinarskom showu 'Igra chefova'.

Avantura kroz Aziju s jednim eurom dnevno

A projekt koji je toliko oduševio Marijanu donosi pravu avanturu. U 'Asia Expressu: Zmajeva ruta' devet parova kreće na utrku kroz tri azijske zemlje i nekoliko tisuća kilometara, a na raspolaganju imaju budžet od svega jednog eura dnevno.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Natjecatelji se moraju snalaziti u potpuno nepoznatom okruženju, bez uobičajenog komfora i pomoći sa strane. Morat će pronaći prijevoz, smještaj i način kako nastaviti put, dok ih istodobno čekaju brojni zadaci i izazovi koji će testirati njihovu snalažljivost, izdržljivost, ali i odnose s osobom s kojom su krenuli u avanturu.

Kroz ovu nepredvidivu avanturu gledatelje će voditi Antonija Blaće i Ante Travizi, a 'Asia Express: Zmajeva ruta' ove jeseni stiže na RTL i platformu Voyo.

asia express antonija blaće ante travizi marijana batinić
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