Marijana Batinić ne krije uzbuđenje zbog 'Asia Expressa': 'Ne mogu dočekati ovo osvježenje od projekta'

Ove jeseni na RTL i platformu Voyo stiže potpuno novi avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta', a uzbuđenje zbog novog televizijskog formata već se itekako osjeti

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Među onima koji s nestrpljenjem iščekuju početak showa 'Asia Express' je i RTL-ova voditeljica Marijana Batinić. "Ne mogu dočekati ovo osvježenje od projekta", poručila je Marijana i tako dala do znanja koliko se veseli novom formatu koji će gledateljima donijeti nešto sasvim drukčije.

icon-expand Marijana Batinić FOTO: Instagram

Marijana dobro zna kako izgleda biti dio velikih RTL-ovih projekata. Tijekom svoje dugogodišnje televizijske karijere gledatelji su je imali priliku pratiti kao voditeljicu brojnih popularnih emisija. Vodila je 'Ljubav je na selu', bila je jedno od zaštitnih lica 'Života na vagi', a gledatelji su je pratili i u kulinarskom showu 'Igra chefova'.

Avantura kroz Aziju s jednim eurom dnevno

A projekt koji je toliko oduševio Marijanu donosi pravu avanturu. U 'Asia Expressu: Zmajeva ruta' devet parova kreće na utrku kroz tri azijske zemlje i nekoliko tisuća kilometara, a na raspolaganju imaju budžet od svega jednog eura dnevno.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL