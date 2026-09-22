'Meni je ovo bolesno': Svi u šoku nakon što je Borna optužila Katarinu za dug od pet dolara

Situacija s mlijekom za tijelo u 'Asia Expressu' iznenadila je i ostale natjecatelje. Nakon što je Borna Kotromanić otkrila da smatra kako joj Katarina Mamić duguje pet dolara za mlijeko za tijelo koje joj je, kako je tvrdila, kupila u Aziji prije nego li je show počeo, reakcije na tu tvrdnju nisu izostale.
Katarina je tijekom navedene situacije djelovala zbunjeno i činilo se da se ne sjeća situacije o kojoj Borna govori. Čak je istaknula kako uopće ne koristi mlijeko za tijelo.
U cijelu priču uključio se i Pino Pingvino koji je kasnije s prijateljicom Majom razgovarao o spornoj kupnji. "Ali ja sam joj kupio taj šampon u marketu", rekao je Pino, dok se Maja osvrnula na Borninu izjavu i priznala da ju je cijela situacija zatekla. "Meni je bolesno to što je ona rekla", komentirala je Maja.
Ni Ivan nije skrivao svoje iznenađenje Borninim potezom, poručivši: "Bolje da šuti nekad nego da priča."
Meri Smajo je dodala kako bi cijela situacija mogla biti upozorenje za buduće odnose među natjecateljima: "Ovo ti je čisti znak da trebaš jako paziti." Đana je, pak, pokušala sagledati situaciju s dozom humora, naglasivši da joj je neobično što se tema uopće pojavila u kontekstu natjecanja.
"Meni je smiješno. Žena je uvela nešto totalno nebitno za utrku u kojoj se to nije desilo. Legendice, to je bilo prije nego što je sve krenulo", komentirala je Đana.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.