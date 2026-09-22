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Asia Express: Zmajeva ruta

'Meni je ovo bolesno': Svi u šoku nakon što je Borna optužila Katarinu za dug od pet dolara

Pet dolara postalo je tema razgovora među natjecateljima 'Asia Expressa'. Nakon Bornine optužbe da joj Katarina Mamić još nije vratila novac za mlijeko za tijelo, ostali sudionici ostali su zatečeni, a neki su otvoreno komentirali da im je cijela situacija neobična

RTL.hr
22.09.2026 23:00

Situacija s mlijekom za tijelo u 'Asia Expressu' iznenadila je i ostale natjecatelje. Nakon što je Borna Kotromanić otkrila da smatra kako joj Katarina Mamić duguje pet dolara za mlijeko za tijelo koje joj je, kako je tvrdila, kupila u Aziji prije nego li je show počeo, reakcije na tu tvrdnju nisu izostale.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je tijekom navedene situacije djelovala zbunjeno i činilo se da se ne sjeća situacije o kojoj Borna govori. Čak je istaknula kako uopće ne koristi mlijeko za tijelo.

Katarina Mamić, Asia Express
Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

U cijelu priču uključio se i Pino Pingvino koji je kasnije s prijateljicom Majom razgovarao o spornoj kupnji. "Ali ja sam joj kupio taj šampon u marketu", rekao je Pino, dok se Maja osvrnula na Borninu izjavu i priznala da ju je cijela situacija zatekla. "Meni je bolesno to što je ona rekla", komentirala je Maja.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Ni Ivan nije skrivao svoje iznenađenje Borninim potezom, poručivši: "Bolje da šuti nekad nego da priča."

Meri Smajo je dodala kako bi cijela situacija mogla biti upozorenje za buduće odnose među natjecateljima: "Ovo ti je čisti znak da trebaš jako paziti." Đana je, pak, pokušala sagledati situaciju s dozom humora, naglasivši da joj je neobično što se tema uopće pojavila u kontekstu natjecanja.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

"Meni je smiješno. Žena je uvela nešto totalno nebitno za utrku u kojoj se to nije desilo. Legendice, to je bilo prije nego što je sve krenulo", komentirala je Đana.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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