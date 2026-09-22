'Meni je ovo bolesno': Svi u šoku nakon što je Borna optužila Katarinu za dug od pet dolara

Pet dolara postalo je tema razgovora među natjecateljima 'Asia Expressa'. Nakon Bornine optužbe da joj Katarina Mamić još nije vratila novac za mlijeko za tijelo, ostali sudionici ostali su zatečeni, a neki su otvoreno komentirali da im je cijela situacija neobična

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Situacija s mlijekom za tijelo u 'Asia Expressu' iznenadila je i ostale natjecatelje. Nakon što je Borna Kotromanić otkrila da smatra kako joj Katarina Mamić duguje pet dolara za mlijeko za tijelo koje joj je, kako je tvrdila, kupila u Aziji prije nego li je show počeo, reakcije na tu tvrdnju nisu izostale.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je tijekom navedene situacije djelovala zbunjeno i činilo se da se ne sjeća situacije o kojoj Borna govori. Čak je istaknula kako uopće ne koristi mlijeko za tijelo.

icon-expand Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

U cijelu priču uključio se i Pino Pingvino koji je kasnije s prijateljicom Majom razgovarao o spornoj kupnji. "Ali ja sam joj kupio taj šampon u marketu", rekao je Pino, dok se Maja osvrnula na Borninu izjavu i priznala da ju je cijela situacija zatekla. "Meni je bolesno to što je ona rekla", komentirala je Maja.

icon-expand Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Ni Ivan nije skrivao svoje iznenađenje Borninim potezom, poručivši: "Bolje da šuti nekad nego da priča." Meri Smajo je dodala kako bi cijela situacija mogla biti upozorenje za buduće odnose među natjecateljima: "Ovo ti je čisti znak da trebaš jako paziti." Đana je, pak, pokušala sagledati situaciju s dozom humora, naglasivši da joj je neobično što se tema uopće pojavila u kontekstu natjecanja.

icon-expand Slavuji, Asia Express FOTO: RTL