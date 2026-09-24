Meri i Đana prve su stigle u duel, ali izgubile su od baš svih: 'Plači, i meni se plače'

U selu na vodi timovi su se morali okušati u veslanju, a Slavuji su se odmah našle pred velikim izazovom. Nakon što su prve stigle u duel, morale su se suočiti sa svim timovima koji su naknadno stizali. Izgubile su od baš svih. Iscrpljenost nakon brojnih veslačkih dionica već je uzela danak.

Za Đanu Smajo i njezinu mamu Meri veslački izazov u devetoj epizodi 'Asia Expressa' postao je jedan od najtežih trenutaka dosadašnjeg putovanja.

Iako nisu odustajale i borile su se do samog kraja, emocije su ih svladale. "Plači ako ti se plače, i meni se plače", rekla je Meri kćeri u emotivnom trenutku.

Đana je kasnije priznala da je upravo tada osjetila koliko je situacija bila teška. "Tu je već definitivno bio kraj", rekla je Đana.

Meri se prisjetila trenutka kada više nije mogla zadržati suze. "Tu smo se slomile na maks. Meni je tu bilo baš loše, ja sam se tu raspala, počela sam plakati. Falio mi je njezin zagrljaj da se resetiram", rekla je Meri.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.