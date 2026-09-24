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Asia Express: Zmajeva ruta

Meri i Đana prve su stigle u duel, ali izgubile su od baš svih: 'Plači, i meni se plače'

Veslački izazov u 'Asia Expressu' pokazao se kobnim za Slavuje, Đanu Smajo i njezinu mamu Meri. Nakon što su se borile protiv svih timova koji su stigli na duel, umor je učinio svoje, a majka i kći nisu uspjele zadržati emocije

RTL.hr
24.09.2026 16:00

Za Đanu Smajo i njezinu mamu Meri veslački izazov u devetoj epizodi 'Asia Expressa' postao je jedan od najtežih trenutaka dosadašnjeg putovanja.

U selu na vodi timovi su se morali okušati u veslanju, a Slavuji su se odmah našle pred velikim izazovom. Nakon što su prve stigle u duel, morale su se suočiti sa svim timovima koji su naknadno stizali. Izgubile su od baš svih. Iscrpljenost nakon brojnih veslačkih dionica već je uzela danak.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Iako nisu odustajale i borile su se do samog kraja, emocije su ih svladale. "Plači ako ti se plače, i meni se plače", rekla je Meri kćeri u emotivnom trenutku.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Đana je kasnije priznala da je upravo tada osjetila koliko je situacija bila teška. "Tu je već definitivno bio kraj", rekla je Đana.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Meri se prisjetila trenutka kada više nije mogla zadržati suze. "Tu smo se slomile na maks. Meni je tu bilo baš loše, ja sam se tu raspala, počela sam plakati. Falio mi je njezin zagrljaj da se resetiram", rekla je Meri.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express slavuji
Asia Express: Zmajeva ruta

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