Meri u završnici duela polila Antoniju Blaće vodom pa se našalila: 'Ovo je bilo namjerno'

U novom izazovu 'Asia Expressa' timovi su morali od rijeke Mekong do voditeljice Antonije Blaće prenijeti vodu u zdjelama koje su nosili na glavama. Pravila su bila jasna – zdjele nisu smjeli pridržavati rukama, a do cilja su morali stići s određenom minimalnom količinom vode.
Kada su se u duelu susreli Gazde i Skitnice, mlađi članovi timova, Ivan i Đana, nisu uspjeli napraviti veću prednost. Prava borba vodila se između Meri i Nike, koji su cijelo vrijeme bili vrlo blizu jedno drugome.
U samoj završnici oboje su gotovo istovremeno zakoračili prema Antoniji, no Meri je u tom trenutku izgubila ravnotežu i cijela se zdjela vode prolila ravno po voditeljici.
"Sorry što sam te zalila", rekla je Meri Antoniji, a zatim se našalila: "Ovo je bilo namjerno."
Nakon toga zagrlila je Antoniju, a cijelu situaciju dodatno je uljepšao sretni pobjednik Niko koji ih je obje zagrlio.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.