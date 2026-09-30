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Asia Express: Zmajeva ruta

Meri u završnici duela polila Antoniju Blaće vodom pa se našalila: 'Ovo je bilo namjerno'

Duel između Gazdi i Skitnica odlučen je u samoj završnici. Nakon napete borbe u kojoj su natjecatelji morali prenijeti vodu u zdjelama na glavama, pobjedu su odnijele Gazde – i to uz neočekivani trenutak koji je nasmijao sve

RTL.hr
30.09.2026 22:30

U novom izazovu 'Asia Expressa' timovi su morali od rijeke Mekong do voditeljice Antonije Blaće prenijeti vodu u zdjelama koje su nosili na glavama. Pravila su bila jasna – zdjele nisu smjeli pridržavati rukama, a do cilja su morali stići s određenom minimalnom količinom vode.

Meri, Niko, Antonija, Asia Express
Meri, Niko, Antonija, Asia Express FOTO: RTL

Kada su se u duelu susreli Gazde i Skitnice, mlađi članovi timova, Ivan i Đana, nisu uspjeli napraviti veću prednost. Prava borba vodila se između Meri i Nike, koji su cijelo vrijeme bili vrlo blizu jedno drugome.

Meri, Niko, Antonija, Asia Express
Meri, Niko, Antonija, Asia Express FOTO: RTL

U samoj završnici oboje su gotovo istovremeno zakoračili prema Antoniji, no Meri je u tom trenutku izgubila ravnotežu i cijela se zdjela vode prolila ravno po voditeljici.

"Sorry što sam te zalila", rekla je Meri Antoniji, a zatim se našalila: "Ovo je bilo namjerno."

Meri, Niko, Antonija, Asia Express
Meri, Niko, Antonija, Asia Express FOTO: RTL

Nakon toga zagrlila je Antoniju, a cijelu situaciju dodatno je uljepšao sretni pobjednik Niko koji ih je obje zagrlio.

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