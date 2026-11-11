Miksani parovi oduševili Luciana: 'Skrivena afera! To su obostrane vatre'

Dok je produkcija 'Asia Expressa' odlučila na 24 sata razdvojiti originalne timove i spojiti natjecatelje u potpuno nove kombinacije, Spartanci su u tom trenutku uživali u osvojenom imunitetu. Zbog toga Luciano i njegov otac Robert Plazibat nisu odmah doznali što se dogodilo, nego su se s novim parovima upoznali tek idućeg dana.

Štoviše, upravo su oni na jednom zadatku morali odlučivati o sudbini privremeno spojenih timova, a voditelj Ante Travizi tada im je otkrio tko je s kim završio. Produkcija je, među ostalim, spojila Katarinu Mamić i Pinu Pingvina te Bornu Kotromanić i Niku Tokića Kartela.

Luciano je na te kombinacije imao svoje viđenje, a posebno ga je zabavio par Katarine i Pine. "Skrivena afera! Kate je žena koju svaki muškarac hoće. Pino je tu malo suzdržan zbog Maje, ali skrivečki hoće Katu. A Kate sve to oko prsta. Kako Kate svira, Pino igra. Kad je dobila njega, vjerojatno je dobila povodac pa ona njega vodi", komentirao je Luciano.