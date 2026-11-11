Miksani parovi oduševili Luciana: 'Skrivena afera! To su obostrane vatre'

Dok je produkcija 'Asia Expressa' odlučila na 24 sata razdvojiti originalne timove i spojiti natjecatelje u potpuno nove kombinacije, Spartanci su u tom trenutku uživali u osvojenom imunitetu. Zbog toga Luciano i njegov otac Robert Plazibat nisu odmah doznali što se dogodilo, nego su se s novim parovima upoznali tek idućeg dana.
Štoviše, upravo su oni na jednom zadatku morali odlučivati o sudbini privremeno spojenih timova, a voditelj Ante Travizi tada im je otkrio tko je s kim završio. Produkcija je, među ostalim, spojila Katarinu Mamić i Pinu Pingvina te Bornu Kotromanić i Niku Tokića Kartela.
Luciano je na te kombinacije imao svoje viđenje, a posebno ga je zabavio par Katarine i Pine. "Skrivena afera! Kate je žena koju svaki muškarac hoće. Pino je tu malo suzdržan zbog Maje, ali skrivečki hoće Katu. A Kate sve to oko prsta. Kako Kate svira, Pino igra. Kad je dobila njega, vjerojatno je dobila povodac pa ona njega vodi", komentirao je Luciano.
Kad je došao red na Bornu i Niku, Luciano je odmah pronašao još jednu aferu". "Skrivena afera dva. E, to je afera. To su obostrane vatre. Tko se tuče, taj se voli. Mislim da je tu ta vatra jer su oni jako slični. On je muška Borna. Ubit će me čovjek", rekao je kroz smijeh.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.