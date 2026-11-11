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Asia Express: Zmajeva ruta

Miksani parovi oduševili Luciana: 'Skrivena afera! To su obostrane vatre'

Luciano Plazibat tek je naknadno doznao da su se timovi u 'Asia Expressu' na 24 sata potpuno izmiješali, a njegovi komentari na nove parove bili su sve samo ne suzdržani. Katarinu i Pinu proglasio je skrivenom aferom, a Borna i Niko posebno su ga zabavili

RTL.hr
11.11.2026 21:45

Dok je produkcija 'Asia Expressa' odlučila na 24 sata razdvojiti originalne timove i spojiti natjecatelje u potpuno nove kombinacije, Spartanci su u tom trenutku uživali u osvojenom imunitetu. Zbog toga Luciano i njegov otac Robert Plazibat nisu odmah doznali što se dogodilo, nego su se s novim parovima upoznali tek idućeg dana.

Spartanci, Asia Express
Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Štoviše, upravo su oni na jednom zadatku morali odlučivati o sudbini privremeno spojenih timova, a voditelj Ante Travizi tada im je otkrio tko je s kim završio. Produkcija je, među ostalim, spojila Katarinu Mamić i Pinu Pingvina te Bornu Kotromanić i Niku Tokića Kartela.

Luciano je na te kombinacije imao svoje viđenje, a posebno ga je zabavio par Katarine i Pine. "Skrivena afera! Kate je žena koju svaki muškarac hoće. Pino je tu malo suzdržan zbog Maje, ali skrivečki hoće Katu. A Kate sve to oko prsta. Kako Kate svira, Pino igra. Kad je dobila njega, vjerojatno je dobila povodac pa ona njega vodi", komentirao je Luciano.

Ante Travizi, Asia Express
Ante Travizi, Asia Express FOTO: RTL

Kad je došao red na Bornu i Niku, Luciano je odmah pronašao još jednu aferu". "Skrivena afera dva. E, to je afera. To su obostrane vatre. Tko se tuče, taj se voli. Mislim da je tu ta vatra jer su oni jako slični. On je muška Borna. Ubit će me čovjek", rekao je kroz smijeh.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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