Miksani timovi razdvojili Zlatne dečke: Nikša i Šprem odmjerili snage sa slonovskom balegom

Produkcijska odluka da se timovi na 24 sata izmiješaju stvorila je zanimljive nove odnose, ali i neobične duele. U jednom od njih Nikša Kaleb i Goran Šprem, koji inače zajedno čine Zlatne dečke, morali su se boriti jedan protiv drugoga.
Zadatak se odvijao u utočištu slonova, a novospareni timovi morali su izrađivati cigle od slonovske balege. Prvi su se u izazovu borili Nikša Kaleb i Luna Valas s jedne strane te Goran Šprem i Ivan Tokić s druge.
Time su se Zlatni dečki prvi put tijekom 'Asia Expressa' našli u ulozi protivnika, svaki boreći se za uspjeh svog privremenog, miksanog tima. U neobičnom zadatku više sreće i spretnosti na kraju su imali Šprem i Ivan, koji su uspjeli odnijeti pobjedu nad Nikšom i Lunom.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.