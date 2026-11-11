Miksani timovi razdvojili Zlatne dečke: Nikša i Šprem odmjerili snage sa slonovskom balegom

Produkcijska odluka da se timovi na 24 sata izmiješaju stvorila je zanimljive nove odnose, ali i neobične duele. U jednom od njih Nikša Kaleb i Goran Šprem, koji inače zajedno čine Zlatne dečke, morali su se boriti jedan protiv drugoga.

Zadatak se odvijao u utočištu slonova, a novospareni timovi morali su izrađivati cigle od slonovske balege. Prvi su se u izazovu borili Nikša Kaleb i Luna Valas s jedne strane te Goran Šprem i Ivan Tokić s druge.