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Asia Express: Zmajeva ruta

Miksani timovi razdvojili Zlatne dečke: Nikša i Šprem odmjerili snage sa slonovskom balegom

Miksanje timova u 'Asia Expressu' donijelo je i jednu potpuno novu situaciju – članovi originalnih parova našli su se na suprotnim stranama. Tako su Nikša Kaleb i Goran Šprem, inače Zlatni dečki, prvi put tijekom showa postali protivnici

RTL.hr
11.11.2026 12:00

Produkcijska odluka da se timovi na 24 sata izmiješaju stvorila je zanimljive nove odnose, ali i neobične duele. U jednom od njih Nikša Kaleb i Goran Šprem, koji inače zajedno čine Zlatne dečke, morali su se boriti jedan protiv drugoga.

Zadatak se odvijao u utočištu slonova, a novospareni timovi morali su izrađivati cigle od slonovske balege. Prvi su se u izazovu borili Nikša Kaleb i Luna Valas s jedne strane te Goran Šprem i Ivan Tokić s druge.

Luna, Nikša, Goran, Ivan, Asia Express
Luna, Nikša, Goran, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Time su se Zlatni dečki prvi put tijekom 'Asia Expressa' našli u ulozi protivnika, svaki boreći se za uspjeh svog privremenog, miksanog tima. U neobičnom zadatku više sreće i spretnosti na kraju su imali Šprem i Ivan, koji su uspjeli odnijeti pobjedu nad Nikšom i Lunom.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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