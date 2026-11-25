Gusarice uživaju u odmoru nakon osvajanja imuniteta. "Ne mogu opisati koliki je nama ovo užitak i koliki je raj jer mi smo u takvim uvjetima i toliko je sve to napeto, nabrijano. Kad dobijemo takvu nekakvu nagradu, takav jedan poklon, to je ekstaza", komentirala je Vesna.
Gusaricama je odlično sjeo doručak u njihovom divnom smještaju. "Mjesta koja mi ponude savršen cappuccino, zauvijek ostaju utisnuta u moje srce", rekla je Borna.
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