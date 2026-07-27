Modna izdanja Antonije Blaće s dalekog istoka uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Je li bolje stoji Antonija Aziji ili Azija Antoniji?'

Omiljena voditeljica Antonija Blaće još je jednom dokazala da i u najzahtjevnijim terenskim uvjetima zna kako spojiti udobnost, praktičnost i besprijekoran stil.

Službeni Instagram profil showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' objavio je video u kojem su u prvom planu Antonijina modna izdanja pripremljena za azijsku avanturu, uz upečatljivo pitanje koje je odmah pokrenulo lavinu reakcija te navelo pratitelje na razmišljanje je li bolje stoji Antonija Aziji ili Azija Antoniji.