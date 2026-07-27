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Asia Express: Zmajeva ruta

Modna izdanja Antonije Blaće s dalekog istoka uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Je li bolje stoji Antonija Aziji ili Azija Antoniji?'

Snimanje novog RTL-ovog reality spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta' u punom je zamahu, a osim uzbudljivih kadrova s terena, s dalekog istoka stiže i prava doza modne inspiracije

RTL.hr
27.07.2026 15:00

Omiljena voditeljica Antonija Blaće još je jednom dokazala da i u najzahtjevnijim terenskim uvjetima zna kako spojiti udobnost, praktičnost i besprijekoran stil.

Službeni Instagram profil showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' objavio je video u kojem su u prvom planu Antonijina modna izdanja pripremljena za azijsku avanturu, uz upečatljivo pitanje koje je odmah pokrenulo lavinu reakcija te navelo pratitelje na razmišljanje je li bolje stoji Antonija Aziji ili Azija Antoniji.

Praktični 'casual' i 'boho' stil za terenski rad

U objavljenim kadrovima izmjenjuje se nekoliko pažljivo osmišljenih kombinacija koje savršeno odgovaraju tropskoj klimi i dinamičnom ritmu snimanja na otvorenom. U jednoj od njih Antonija pozira ispred cvjetnog luka u obliku srca s pogledom na planinsko zelenilo u jednostavnoj bijeloj majici bez rukava, ležernim bež cargo hlačama i udobnim tenisicama, dok je cijeli stajling dodatno podignula crvenom maramom u kosi koja unosi dozu šarma i mladenačke energije.

Antonija Blaće, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: Instagram

Na drugoj lokaciji, pozirajući na impresivnim kamenim stepenicama, voditeljica se odlučila za prostranu bijelu košulju s delikatnim vezom i rupičastim detaljima. Tu je elegantnu boho kombinaciju vješto iskombinirala uz traperice širih nogavica i crni kožnati remen, dokazujući da se i na terenu može izgledati moderno i sređeno.

Oduševljeni komentari pratitelja

Reakcije pratitelja na društvenim mrežama nisu izostale, a mnogi su se u komentarima složili kako Antonija doslovno blista u ovom egzotičnom okruženju. Komplimenti na račun njezinog prirodnog izgleda i dobre energije redali su se iz minute u minutu, a osmijeh koji voditeljica ne skida s lica potvrđuje koliko uživa u ovom velikom projektu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Novi reality show 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi neizvjesnu utrku parova kroz Kambodžu, Laos i Tajland, a kako se Antonija snašla u ulozi voditeljice ove spektakularne avanture, gledatelji će moći pratiti već od ovoga rujna na RTL-u.

asia express: zmajeva ruta antonija blaće
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