Modrićevo ime i hrvatske 'kockice' otvaraju sva vrata u Aziji: 'Ponijeli smo 55 dresova!'

Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić u Aziju su ponijeli velik broj dresova hrvatske reprezentacije, a hrvatska obilježja našla su mjesto i u prtljazi Borne Kotromanić i njezine rođakinje Vesne Banović te voditeljice Anite Martinović i njezina partnera Alekseja Škarice

Možete li nas povesti? Ali nemamo novca!" rekli su Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić u showu 'Asia Express', a potom izvukli svoj adut - dres Luke Modrića kako bi se njime zahvalili za prijevoz.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Stric i nećak u Aziju su ponijeli velik broj dresova hrvatske reprezentacije, a hrvatska obilježja našla su mjesto i u prtljazi Borne Kotromanić i njezine rođakinje Vesne Banović te voditeljice Anite Martinović i njezina partnera Alekseja Škarice. Nisu ih svi koristili na isti način, ali razlog je bio sličan: željeli su ljudima koje su susretali ostaviti nešto svoje za uspomenu na zemlju iz koje dolaze. Borna i Vesna hrvatska obilježja nisu doživljavale kao sredstvo kojim će 'platiti' nečiju pomoć. Darove smo davali iz zahvalnosti. Prvenstveno je to bio dar iz ljubavi, zahvalnosti za sve ono što su učinili za nas u datom trenutku, kad nam je bilo najpotrebnije", kaže Borna.

icon-expand Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL

Pokloni s hrvatskim prepoznatljivim obilježjima bili su simpatičan način da lokalnom stanovništvu ostavimo nešto naše i da se kroz njega povežemo, a njima ostane za uspomenu. Puno puta su nam 'kockice' pomogle da se brže povežemo s ljudima i na simboličan način zahvalimo", otkriva Vesna.

icon-expand Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Za razliku od Borne i Vesne, Niko i Ivan oboružali su se dresovima. Puno nam je značilo što smo mogli dijeliti dresove ljudima koje smo susretali. Ponijeli smo čak 55 dresova naše reprezentacije, a uz njih i druge hrvatske suvenire. Poklon je uvijek poklon i osmijeh koji dobiješ zauzvrat ne treba prijevod. Ponosni smo što smo kroz cijelu Aziju mogli nositi i dijeliti dio Hrvatske", kaže Niko, a Ivan nastavlja: Dres nam je služio kao zahvala za uslugu i ljudi bi bili oduševljeni, poklanjali bi ga za prijevoz i za spavanje, nekad čak i djeci na ulici koja su igrala nogomet." Neki ljudi koje smo susretali nisu znali ni za Hrvatsku, a onda, naravno, ni za Luku. Zato mi je bilo još draže dijeliti njegove i hrvatske dresove i objašnjavati odakle dolazimo. A kad ga netko prepozna, odmah ti bude srce veće. Luka je za nas ogroman ambasador i lijepo je što se njegovim imenom možemo s ponosom predstaviti gdje god dođemo", kaže Niko. Luka Modrić je nevjerojatan ambasador Hrvatske. U Aziji smo više puta doživjele da na 'Croatia' prvo čujemo - 'Modrić'! Nogomet je napravio ogroman posao za prepoznatljivost naše zemlje, a Luka je tu naše najjače ime. Možda mu je svojevremeno jedino mogla konkurirati Kolinda", jasna je Vesna.

icon-expand Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL