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Asia Express: Zmajeva ruta

'Možemo do aerodroma i za Zagreb': Pogrešno skretanje koštalo Ellu Dvornik i Ines, krenule i suze

U 'Asia Expressu' ponekad samo jedna pogrešna odluka može promijeniti sve. Ella i Ines bile su nadomak kvalifikacija za imunitet, no krivi put i uzaludan uspon do hrama udaljili su ih od cilja. Nakon što su shvatile da su izgubile ključnu prednost, emocije su preplavile Ines.

RTL.hr
10.09.2026 21:45

Ella Dvornik i Ines nisu uspjele izboriti mjesto u kvalifikacijama za imunitet u trećoj epizodi 'Asia Expressa', a presudila im je jedna pogreška koja ih je skupo koštala. Skitnice su zbog krivog skretanja izgubile dragocjeno vrijeme i propustile priliku koja im je bila nadohvat ruke.

Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express
Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Na putu prema odredištu Ella i Ines popele su se na vrh hrama do kojeg je vodilo stotine stepenica, uvjerene da se tamo nalazi sljedeća točka utrke. No, ubrzo se pokazalo da su krenule pogrešnim putem. Povratak i gubitak vremena odnijeli su im ključnu prednost, a na kraju su završile četvrte – samo jedno mjesto ispod onoga koje je vodilo u kvalifikacije za imunitet.

Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express
Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Za Ines je taj trenutak bio posebno emotivan. Iako je kasnije objasnila da suze nisu potekle samo zbog plasmana, u tom trenutku više nije mogla zadržati emocije. "Nisu suze bile zato što smo bile treće, nego mi je doslovno bilo do tuširanja, koliko god to glupo zvučalo", rekla je kasnije.

Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express
Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

No u tom trenutku nije se uspjela kontrolirati.

"Ovo stvarno nije fer. Možemo do aerodroma i za Zagreb što se mene tiče", rekla je kroz suze. Ella je pokušala okrenuti situaciju na vedriju stranu i vratiti prijateljicu u dobro raspoloženje.

"Hoćemo ići naći pivo?", predložila je Ella. 

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