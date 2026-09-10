'Možemo do aerodroma i za Zagreb': Pogrešno skretanje koštalo Ellu Dvornik i Ines, krenule i suze

Ella Dvornik i Ines nisu uspjele izboriti mjesto u kvalifikacijama za imunitet u trećoj epizodi 'Asia Expressa' , a presudila im je jedna pogreška koja ih je skupo koštala. Skitnice su zbog krivog skretanja izgubile dragocjeno vrijeme i propustile priliku koja im je bila nadohvat ruke.

Na putu prema odredištu Ella i Ines popele su se na vrh hrama do kojeg je vodilo stotine stepenica, uvjerene da se tamo nalazi sljedeća točka utrke. No, ubrzo se pokazalo da su krenule pogrešnim putem. Povratak i gubitak vremena odnijeli su im ključnu prednost, a na kraju su završile četvrte – samo jedno mjesto ispod onoga koje je vodilo u kvalifikacije za imunitet.

Za Ines je taj trenutak bio posebno emotivan. Iako je kasnije objasnila da suze nisu potekle samo zbog plasmana, u tom trenutku više nije mogla zadržati emocije. "Nisu suze bile zato što smo bile treće, nego mi je doslovno bilo do tuširanja, koliko god to glupo zvučalo", rekla je kasnije.

No u tom trenutku nije se uspjela kontrolirati.

"Ovo stvarno nije fer. Možemo do aerodroma i za Zagreb što se mene tiče", rekla je kroz suze. Ella je pokušala okrenuti situaciju na vedriju stranu i vratiti prijateljicu u dobro raspoloženje.

"Hoćemo ići naći pivo?", predložila je Ella.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.