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Asia Express: Zmajeva ruta

Nakon svađe u 'Asia Expressu' oglasila se Maja: 'Smeta mi što se sve događa nama iza leđa'

Iako su se veselili osvojenom imunitetu, Maji i Pinu pobjeda u 'Asia Expressu' ostala je u sjeni nesuglasica s ostalim kandidatima. Maja je sada otkrila kako je doživjela sukob s Katarinom Mamić i priznala koliko su je pogodile optužbe na njihov račun

RTL.hr
26.10.2026 15:00

Prošlog tjedna u 'Asia Expressu' došlo je do sukoba između Katarine Mamić i Jokera, odnosno Pina i Maje. Katarina je bila ogorčena jer je smatrala da njih dvoje nisu zaslužili osvojeni imunitet, a sada se na cijelu situaciju osvrnula i Maja.

Naime, Maja od početka showa na svom Instagram profilu objavljuje dijelove dnevnika koji je vodila tijekom boravka u Aziji, a u jednom od zapisa opisala je i događaje koji su doveli do napetosti među kandidatima.

Sve je počelo tijekom zadatka s biciklima. Katarina i Luka kažnjeni su jer je jedno od njih trčalo dok je drugo vozilo bicikl, iako je prema pravilima bilo dopušteno samo hodanje. Pino i Maja, s druge strane, nisu dobili kaznu, što je izazvalo Katarinino nezadovoljstvo.

Maja objavljuje svoj azijski dnevnik

"Sram me bilo jako, jer doma vozim bicikl svaki dan. K'o kruška sam padala i izgledala kao debil", napisala je Maja u svom dnevniku, prisjećajući se poteškoća koje je imala tijekom vožnje.

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Objasnila je i kako su drugi kandidati trčali te tako prekršili pravila, dok ona i Pino, kako tvrdi, za to nisu ni imali priliku. "Mi nismo ni mogli prekršiti pravila kad sam ja stalno padala", zaključila je.

Potom se osvrnula na Katarinine prigovore, priznajući da su je njezine riječi povrijedile. "Katarina se žalila, što me u trenutku pogodilo, jer nisam padala namjerno i više od svega bih voljela da sam mogla samo to odvoziti", napisala je.

Gorka pobjeda

Maja i Pino sljedećeg su dana osvojili imunitet, no njihovo slavlje zasjenile su reakcije ostalih kandidata. Maja je priznala da je osjetila nezadovoljstvo drugih timova, što joj je teško palo. "Osjećam neku ljutnju u zraku i to me boli i više nego da smo izgubili. Slušam sa strane što pričaju, kako smo varali i smeta mi što se sve to događa nama iza leđa. Gorka pobjeda iako nismo ništa krivo napravili", povjerila se svom dnevniku.

Katarina, Jokeri, Asia Express
Katarina, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju je priznala da joj sukobi teško padaju te da bi najviše voljela kada bi među svim kandidatima vladali dobri odnosi. "U životu očito ne možeš biti dobar sa svima. Meni treba jedan jako dobar psiholog da to shvatim. Želim mir i da smo si svi međusobno dobri", zaključila je Maja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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