Nakon svega što su prošle, Gazele dobile hotelski luksuz: 'Izgledaš kao da si došla s botoxa'

Gazele su u trećoj epizodi doživjele luksuz kakav se u 'Asia Expressu' rijetko viđa. Nakon spavanja na raznim lokacijama, Luna i Katarina završile su u hotelu, a jutro uz bazen donijelo je i jedan neočekivani kompliment

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Dok su se neki natjecatelji u 'Asia Expressu' borili s neobičnim uvjetima smještaja, Luna Valas i Katarina Mamić u trećoj epizodi doživjele su pravi mali luksuz. Nakon naporne utrke dočekao ih je hotel, a djevojke su iskoristile priliku za odmor i oporavak.

icon-expand Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Napokon su se mogle normalno istuširati, napraviti svoju skincare rutinu i odspavati u pravim krevetima s madracima. Nakon neprospavanih i stresnih trenutaka tijekom utrke, taj im je predah itekako dobro došao. Jutro su započele još bolje – opuštanjem uz hotelski bazen, uživajući u rijetkom trenutku mira tijekom avanture kroz Kambodžu.

icon-expand icon-close icon-close Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je pritom Luni uputila kompliment koji ju je posebno razveselio. "Lijepo izgledaš, lijepo i svježe, kao da si s botoxa", rekla joj je. Luna je bila ugodno iznenađena. "Daa? To je dobar kompliment", odgovorila je kroz smijeh.

icon-expand Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL