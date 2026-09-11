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Asia Express: Zmajeva ruta

Nakon svega što su prošle, Gazele dobile hotelski luksuz: 'Izgledaš kao da si došla s botoxa'

Gazele su u trećoj epizodi doživjele luksuz kakav se u 'Asia Expressu' rijetko viđa. Nakon spavanja na raznim lokacijama, Luna i Katarina završile su u hotelu, a jutro uz bazen donijelo je i jedan neočekivani kompliment

RTL.hr
11.09.2026 22:00

Dok su se neki natjecatelji u 'Asia Expressu' borili s neobičnim uvjetima smještaja, Luna Valas i Katarina Mamić u trećoj epizodi doživjele su pravi mali luksuz. Nakon naporne utrke dočekao ih je hotel, a djevojke su iskoristile priliku za odmor i oporavak.

Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express
Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Napokon su se mogle normalno istuširati, napraviti svoju skincare rutinu i odspavati u pravim krevetima s madracima. Nakon neprospavanih i stresnih trenutaka tijekom utrke, taj im je predah itekako dobro došao.

Jutro su započele još bolje – opuštanjem uz hotelski bazen, uživajući u rijetkom trenutku mira tijekom avanture kroz Kambodžu.

Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express
Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je pritom Luni uputila kompliment koji ju je posebno razveselio.

"Lijepo izgledaš, lijepo i svježe, kao da si s botoxa", rekla joj je.

Luna je bila ugodno iznenađena.

"Daa? To je dobar kompliment", odgovorila je kroz smijeh.

Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express
Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Nakon svega što su prošle u utrci, Gazele su barem na kratko dobile priliku osjećati se kao da nisu na putovanju punom izazova, nego na malom odmoru – uz udoban krevet, bazen i malo vremena za sebe.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

luna valas katarina mamić
Asia Express: Zmajeva ruta

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