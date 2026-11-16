Niko i Ivan na početku nove utrke u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' nisu se slagali oko mjesta gdje će loviti prijevoz. "Neću. Križanje je, gdje ćeš na cestu? Tu sve aute iz svih smjerova imamo," rekao je Ivan.

"Ja sam vikao na svog sinovca, nećaka jer stric je tu da viče", komentirao je Niko. Objašnjavao je Ivanu da ondje gdje on stoji, neće stati auto. "To je suludo", poručio mu je.

Ivan mu je rekao Niki da traži prijevoz na benzinskoj postaji, a on će kod autoceste. Ubrzo je Ivan našao prijevoz kod jedne žene, a objasnio joj je da postoji pravilo da natjecatelje smije voziti samo osoba koja ima amajliju u autu. Ona ju je nabavila kako bi mogla voziti Ivana i Niku.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.