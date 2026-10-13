Napeto među Gusaricama! Borna vikala na Vesnu, a ona je podsjetila: 'Jesi rekla jučer bez nervoze?'

Slaganje povrća na tržnici izazvalo je neočekivane napetosti među Gusaricama u 'Asia Expressu'. Borna Kotromanić izgubila je strpljenje i počela vikati na rodicu Vesnu, koja ju je odmah podsjetila na njihov dogovor da nema nervoze

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Novi izazov u 'Asia Expressu' odveo je natjecatelje na užurbanu tržnicu, gdje su morali pokazati snalažljivost, brzinu i dobru suradnju. Svaki par dobio je svoj zadatak, a o tome što će tko raditi odlučivali su Spartanci, koji su kao imuni par imali priliku podijeliti zadatke ostalim natjecateljima. Gusarice, Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna, morale su složiti povrće na štandu tako da izgleda identično kao na fotografiji koju su dobile. Iako se zadatak na prvi pogled činio jednostavnim, ubrzo je došlo do napetosti između njih dvije.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Borna je u jednom trenutku izgubila strpljenje te počela vikati na Vesnu, požurujući je da donese potrebne stvari. "Odi po stvari, odi po stvari!", vikala je Borna, a Vesna ju je odmah podsjetila na dogovor koji su imale. "Jesi rekla jučer bez nervoze?", uzvratila joj je Vesna, dajući joj do znanja da njezino ponašanje nije u skladu s onim što su prethodno dogovorile.

icon-expand Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL