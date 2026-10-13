Napeto među Gusaricama! Borna vikala na Vesnu, a ona je podsjetila: 'Jesi rekla jučer bez nervoze?'

Novi izazov u 'Asia Expressu' odveo je natjecatelje na užurbanu tržnicu, gdje su morali pokazati snalažljivost, brzinu i dobru suradnju. Svaki par dobio je svoj zadatak, a o tome što će tko raditi odlučivali su Spartanci, koji su kao imuni par imali priliku podijeliti zadatke ostalim natjecateljima.
Gusarice, Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna, morale su složiti povrće na štandu tako da izgleda identično kao na fotografiji koju su dobile. Iako se zadatak na prvi pogled činio jednostavnim, ubrzo je došlo do napetosti između njih dvije.
Borna je u jednom trenutku izgubila strpljenje te počela vikati na Vesnu, požurujući je da donese potrebne stvari. "Odi po stvari, odi po stvari!", vikala je Borna, a Vesna ju je odmah podsjetila na dogovor koji su imale.
"Jesi rekla jučer bez nervoze?", uzvratila joj je Vesna, dajući joj do znanja da njezino ponašanje nije u skladu s onim što su prethodno dogovorile.
Vesna je kasnije pred kamerama objasnila da njih dvije najbolje funkcioniraju kada su smirene i usklađene, no da Bornina nervoza lako utječe i na nju.
"Mi kad smo usklađene, kad smo u energetskom polju, nema stresa", oponašala je Vesna Borninu retoriku od dana ranije, a potom istu usporedila s novom situacijom. "Dođemo na tu tržnicu, krene žena vikati. Boba, gdje je sada ona nirvana? Stvara mi nervozu", komentirala je Vesna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.