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Asia Express: Zmajeva ruta

Napetost raste u 'Asia Expressu', Ella smiruje Ines: 'Nemojmo se živcirati'

Nove epizode 'Asia Expressa' donose nove izazove, ali nisu svi natjecatelji spremni na istu razinu borbe. Za Ines, prijateljicu Elle Dvornik, utrka više nije bila prioritet – odlučila je usporiti i ne forsirati tempo, a Ella je njezinu odluku odmah prihvatila.

RTL.hr
21.09.2026 21:50

Novi tjedan u 'Asia Expressu' donosi nove zadatke, putovanja i borbu za što bolji plasman, no za neke natjecatelje to ne znači nužno i nastavak trčanja za svaku sekundu.

Ines, prijateljica Elle Dvornik, u jednom je trenutku odlučila poslušati svoje tijelo i odustati od jurnjave. Umjesto trčanja, odlučila je krenuti svojim tempom, a Ella joj je pružila potporu i nije je željela dodatno opterećivati.

Ella i Ines, Asia Express
Ella i Ines, Asia Express FOTO: RTL

"Razboljet ću se, a zbog čega", rekla je Ines, jasno dajući do znanja da joj zdravlje mora biti na prvom mjestu.

Ella joj je mirno odgovorila: "Kad dođemo, dođemo. Polako."

Objasnila je i da, čak i ako zbog toga dobiju kaznu, situacija nije nepovratna. "Najgore što možemo dobiti je kazna od deset minuta", rekla je Ella.

Ines, Asia Express
Ines, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, Ines se brinula hoće li taj zaostatak kasnije utjecati na njihovu borbu za imunitet i hoće li im svaka izgubljena minuta stvarati dodatni pritisak. Ella joj je još jednom prepustila odluku i naglasila da sama mora odlučiti želi li se utrkivati ili ne. Ines je ostala pri svojoj odluci. 

"Ali nemoj se onda živcirati", upozorila ju je Ella. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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