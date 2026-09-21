Napetost raste u 'Asia Expressu', Ella smiruje Ines: 'Nemojmo se živcirati'

Nove epizode 'Asia Expressa' donose nove izazove, ali nisu svi natjecatelji spremni na istu razinu borbe. Za Ines, prijateljicu Elle Dvornik, utrka više nije bila prioritet – odlučila je usporiti i ne forsirati tempo, a Ella je njezinu odluku odmah prihvatila.

icon-close

Novi tjedan u 'Asia Expressu' donosi nove zadatke, putovanja i borbu za što bolji plasman, no za neke natjecatelje to ne znači nužno i nastavak trčanja za svaku sekundu. Ines, prijateljica Elle Dvornik, u jednom je trenutku odlučila poslušati svoje tijelo i odustati od jurnjave. Umjesto trčanja, odlučila je krenuti svojim tempom, a Ella joj je pružila potporu i nije je željela dodatno opterećivati.

icon-expand icon-close icon-close Ella i Ines, Asia Express FOTO: RTL

"Razboljet ću se, a zbog čega", rekla je Ines, jasno dajući do znanja da joj zdravlje mora biti na prvom mjestu. Ella joj je mirno odgovorila: "Kad dođemo, dođemo. Polako." Objasnila je i da, čak i ako zbog toga dobiju kaznu, situacija nije nepovratna. "Najgore što možemo dobiti je kazna od deset minuta", rekla je Ella.

icon-expand Ines, Asia Express FOTO: RTL