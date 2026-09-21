Napetost raste u 'Asia Expressu', Ella smiruje Ines: 'Nemojmo se živcirati'

Novi tjedan u 'Asia Expressu' donosi nove zadatke, putovanja i borbu za što bolji plasman, no za neke natjecatelje to ne znači nužno i nastavak trčanja za svaku sekundu.
Ines, prijateljica Elle Dvornik, u jednom je trenutku odlučila poslušati svoje tijelo i odustati od jurnjave. Umjesto trčanja, odlučila je krenuti svojim tempom, a Ella joj je pružila potporu i nije je željela dodatno opterećivati.
"Razboljet ću se, a zbog čega", rekla je Ines, jasno dajući do znanja da joj zdravlje mora biti na prvom mjestu.
Ella joj je mirno odgovorila: "Kad dođemo, dođemo. Polako."
Objasnila je i da, čak i ako zbog toga dobiju kaznu, situacija nije nepovratna. "Najgore što možemo dobiti je kazna od deset minuta", rekla je Ella.
Ipak, Ines se brinula hoće li taj zaostatak kasnije utjecati na njihovu borbu za imunitet i hoće li im svaka izgubljena minuta stvarati dodatni pritisak. Ella joj je još jednom prepustila odluku i naglasila da sama mora odlučiti želi li se utrkivati ili ne. Ines je ostala pri svojoj odluci.
"Ali nemoj se onda živcirati", upozorila ju je Ella.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.