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Asia Express: Zmajeva ruta

'Naporna si': Potraga za amuletom 'Asia Expressa' unijela napetost između Đane i Meri

Vrijedan amulet podigao je uloge već na samom početku osme epizode 'Asia Expressa'. Dok su Đana Smajo i njezina mama Meri užurbano pokušavale pronaći pravi hotel, različiti pogledi na to kako od lokalaca tražiti pomoć brzo su doveli do prepirke

RTL.hr
22.09.2026 21:30

Osma epizoda 'Asia Expressa' počela je potragom za hotelom u kojem se nalazi vrijedan amulet. Osim što pobjedničkom timu donosi dodatnih 1000 eura, amulet može osigurati i druge pogodnosti u utrci, pa su natjecatelji od samog početka bili itekako motivirani pronaći ga prije ostalih.

Velika želja za prednošću kod nekih je donijela i popriličnu dozu stresa. Tako je tijekom potrage došlo do rasprave između Đane Smajo i njezine mame Meri.

Đana, Meri, Asia Express
Đana, Meri, Asia Express FOTO: RTL

Meri je pokušavala od lokalaca doznati kako doći do hotela, no Đani se nije svidio način na koji je pristupila razgovoru.

"Samo ti smiješ pitati", prigovorila joj je Meri.

"Pristup, pristup", pokušala joj je objasniti Đana, smatrajući da bi lokalce trebale pitati na drugačiji način.

Đana, Meri, Asia Express
Đana, Meri, Asia Express FOTO: RTL

Meri je na kraju izgubila strpljenje i kratko zaključila: "Naporna si."

Potraga za vrijednim amuletom tako je već na samom početku epizode pokazala koliko pritisak utrke može utjecati i na inače bliske natjecateljske parove.

Show 'Asia Express': Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

asia express đana smajo
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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