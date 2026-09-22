'Naporna si': Potraga za amuletom 'Asia Expressa' unijela napetost između Đane i Meri

Osma epizoda 'Asia Expressa' počela je potragom za hotelom u kojem se nalazi vrijedan amulet. Osim što pobjedničkom timu donosi dodatnih 1000 eura, amulet može osigurati i druge pogodnosti u utrci, pa su natjecatelji od samog početka bili itekako motivirani pronaći ga prije ostalih.
Velika želja za prednošću kod nekih je donijela i popriličnu dozu stresa. Tako je tijekom potrage došlo do rasprave između Đane Smajo i njezine mame Meri.
Meri je pokušavala od lokalaca doznati kako doći do hotela, no Đani se nije svidio način na koji je pristupila razgovoru.
"Samo ti smiješ pitati", prigovorila joj je Meri.
"Pristup, pristup", pokušala joj je objasniti Đana, smatrajući da bi lokalce trebale pitati na drugačiji način.
Meri je na kraju izgubila strpljenje i kratko zaključila: "Naporna si."
Potraga za vrijednim amuletom tako je već na samom početku epizode pokazala koliko pritisak utrke može utjecati i na inače bliske natjecateljske parove.
Show 'Asia Express': Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.