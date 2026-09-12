'Našao sam kućnog ljubimca': Divovski štakori oduševili voditelja 'Asia Expressa'

Malo tko bi pomislio da bi štakor mogao biti nečiji heroj, ali u Kambodži upravo je tako. Ante Travizi u 'Asia Expressu' je otkrio nevjerojatnu priču o afričkim divovskim štakorima koji svojim njuhom rade ono što bi mnogi smatrali nemogućim

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U 'Asia Expressu' natjecatelji ne upoznaju samo krajolike i običaje zemalja kroz koje prolaze, već i priče koje otkrivaju posebnosti lokalnog života. Jednu takvu priču gledateljima je približio voditelj Ante Travizi, govoreći o životinjama koje u Kambodži imaju puno važniju ulogu nego što bi mnogi očekivali.

icon-expand icon-close icon-close Ante Travizi, Asia Express, divovski stakor FOTO: RTL

Na prvi pogled, afrički divovski štakori možda ne djeluju kao životinje koje bi netko nazvao herojima, no u Kambodži oni zaista spašavaju živote. "Oduvijek sam htio imati kućnog ljubimca. Da sam znao da ću ga naći u Kambodži, došao bih malo ranije. Ovo je zapravo nekakav kambodžanski jazavčar", našalio se Ante dok je gledateljima predstavio neobične životinje. No, ubrzo je objasnio njihovu pravu svrhu.

icon-expand Ante Travizi, Asia Express, divovski stakor FOTO: RTL

"To je zapravo afrički divovski štakor koji traži mine. Jednu možete vidjeti ovdje ispred mene", rekao je Ante pokazujući minu.

Heroji Kambodže