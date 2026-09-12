Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

'Našao sam kućnog ljubimca': Divovski štakori oduševili voditelja 'Asia Expressa'

Malo tko bi pomislio da bi štakor mogao biti nečiji heroj, ali u Kambodži upravo je tako. Ante Travizi u 'Asia Expressu' je otkrio nevjerojatnu priču o afričkim divovskim štakorima koji svojim njuhom rade ono što bi mnogi smatrali nemogućim

RTL.hr
12.09.2026 18:00

U 'Asia Expressu' natjecatelji ne upoznaju samo krajolike i običaje zemalja kroz koje prolaze, već i priče koje otkrivaju posebnosti lokalnog života. Jednu takvu priču gledateljima je približio voditelj Ante Travizi, govoreći o životinjama koje u Kambodži imaju puno važniju ulogu nego što bi mnogi očekivali.

Ante Travizi, Asia Express, divovski stakor
Ante Travizi, Asia Express, divovski stakor FOTO: RTL

Na prvi pogled, afrički divovski štakori možda ne djeluju kao životinje koje bi netko nazvao herojima, no u Kambodži oni zaista spašavaju živote.

"Oduvijek sam htio imati kućnog ljubimca. Da sam znao da ću ga naći u Kambodži, došao bih malo ranije. Ovo je zapravo nekakav kambodžanski jazavčar", našalio se Ante dok je gledateljima predstavio neobične životinje. No, ubrzo je objasnio njihovu pravu svrhu.

Ante Travizi, Asia Express, divovski stakor
Ante Travizi, Asia Express, divovski stakor FOTO: RTL

"To je zapravo afrički divovski štakor koji traži mine. Jednu možete vidjeti ovdje ispred mene", rekao je Ante pokazujući minu.

Heroji Kambodže

Desetljeća sukoba ostavila su Kambodžu s milijunima mina koje se i danas nalaze pod zemljom. Zbog toga brojne obitelji još uvijek ne mogu sigurno obrađivati svoju zemlju, a opasnost od eksplozivnih naprava i dalje predstavlja velik problem. Upravo tu na scenu stupaju ovi neobični pomagači.

"I tu zapravo uskaču naši mali dlakavi prijatelji koji su jako simpatični i imaju jako dobar njuh. Oni mogu nanjušiti mine bez da ih aktiviraju. Praktički spašavaju živote, zato ih zovemo heroji", objasnio je Ante.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express ante travizi divovski stakor
Asia Express: Zmajeva ruta

Koji je tim iz 'Asia Expressa' osvojio vaše simpatije? Glasajte za svoje favorite

Asia Express: Zmajeva ruta

Znate li što je amulet i koliko novca osvaja pobjednički tim u 'Asia Expressu'

Moglo bi te zanimati

Modrićevo ime i hrvatske 'kockice' otvaraju sva vrata u Aziji: 'Ponijeli smo 55 dresova!'

Anita Martinović dobila konkurenciju! Aleksej pokazao kako bi vodio 'Ljubav je na selu'

Luna se u 'Asia Expressu' uhvatila suđa pa zaključila: 'Ja fakat nisam taj tip'

Pino Pingvino i Maja prespavali noć metar od posmrtnih ostataka: 'Danas smo saznali da je tamo bila mrtva žena'

Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' potrčao punom snagom, a onda doživio peh: 'Pukla mi je prepona'

Prva svađa Pina Pingvina i Maje u 'Asia Expressu': 'On samo staje s ljudima koji ne znaju engleski'

Pročitaj na Net.hr
Tko kaže da je najbolja špica u Zagrebu? Atraktivne Čakovčanke pokazale svoje adute
Danijela Dvornik pokazala koliko joj se požar približio: 'Ja sam ova plava točka. Užas!'
Zgodne Zadranke 'zapalile' Kalelargu: Bablje ljeto u gradu nikad nije izgledalo bolje
Influencer Fran Lauš oženio plesačicu Paulu Šolc: Najveću pažnju ukrao je jedan poseban gost
Ona nema konkurencije: U prozirnoj čipkastoj haljini ostavila je sve bez daha
Mlada poduzetnica (27) preminula na estetskoj operaciji: Pokrenuta hitna istraga
Novosti u slučaju iznenadne smrti glumice: Istraga krenula u neočekivanom smjeru
Severina u šestom desetljeću mami uzdahe, no najljepši prizor krije se na fotografiji sa sinom
Može li provokativnije? Ovo su najizazovnija izdanja glumice Sydney Sweeney
Lady Gaga postala je majka: Trudnoću je držala u strogoj tajnosti