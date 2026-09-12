'Našao sam kućnog ljubimca': Divovski štakori oduševili voditelja 'Asia Expressa'

U 'Asia Expressu' natjecatelji ne upoznaju samo krajolike i običaje zemalja kroz koje prolaze, već i priče koje otkrivaju posebnosti lokalnog života. Jednu takvu priču gledateljima je približio voditelj Ante Travizi, govoreći o životinjama koje u Kambodži imaju puno važniju ulogu nego što bi mnogi očekivali.
Na prvi pogled, afrički divovski štakori možda ne djeluju kao životinje koje bi netko nazvao herojima, no u Kambodži oni zaista spašavaju živote.
"Oduvijek sam htio imati kućnog ljubimca. Da sam znao da ću ga naći u Kambodži, došao bih malo ranije. Ovo je zapravo nekakav kambodžanski jazavčar", našalio se Ante dok je gledateljima predstavio neobične životinje. No, ubrzo je objasnio njihovu pravu svrhu.
"To je zapravo afrički divovski štakor koji traži mine. Jednu možete vidjeti ovdje ispred mene", rekao je Ante pokazujući minu.
Heroji Kambodže
Desetljeća sukoba ostavila su Kambodžu s milijunima mina koje se i danas nalaze pod zemljom. Zbog toga brojne obitelji još uvijek ne mogu sigurno obrađivati svoju zemlju, a opasnost od eksplozivnih naprava i dalje predstavlja velik problem. Upravo tu na scenu stupaju ovi neobični pomagači.
"I tu zapravo uskaču naši mali dlakavi prijatelji koji su jako simpatični i imaju jako dobar njuh. Oni mogu nanjušiti mine bez da ih aktiviraju. Praktički spašavaju živote, zato ih zovemo heroji", objasnio je Ante.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.