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Asia Express: Zmajeva ruta

Nastavlja se saga o pet dolara! Borna objavila potvrdu banke, Katarina joj poručila: 'Možemo na ručak'

Priča o pet dolara koja je zakuhala odnose između Borne Kotromanić i Katarine Mamić u 'Asia Expressu' dobila je novi nastavak na Instagramu. Borna je objavila potvrdu o plaćanju, a Katarina joj je odgovorila videoporukom, pozivom na ručak i poljupcem

RTL.hr
28.10.2026 11:46

Čini se da priča o famoznih pet dolara iz 'Asia Expressa' još nije dobila svoj konačni rasplet! Borna Kotromanić ponovno je otvorila temu koja je izazvala brojne reakcije gledatelja.

Podsjetimo, sve je počelo tijekom 'Asia Expressa', kada je Borna pred ostalim natjecateljima optužila Katarinu Mamić da joj duguje pet dolara za mlijeko za tijelo koje joj je, kako je tvrdila, platila prije početka showa. Katarina je tada ostala zatečena i poručila joj da je cijelu priču izmislila.

Katarina, Borna, Asia Express
Katarina, Borna, Asia Express FOTO: RTL - Instagram

Njihova nadmetanja kasnije su se nastavila i na društvenim mrežama, a najnoviji nastavak ove neobične sage ponovno je privukao pozornost.

Sada je Borna objavila potvrdu s bankovnog računa o plaćanju, te je u objavi označila i Katarinu. Katarina je njezin Instagram story podijelila, ali se nije zaustavila samo na tome. Odlučila joj je poslati i videoporuku, i to u prilično pomirljivom i šaljivom tonu.

Borna, Katarina, Asia Express
Borna, Katarina, Asia Express FOTO: RTL - Instagram

"I ti meni fališ, Borna, i ako želiš, možemo se naći, otići na ručak. Možemo i kod tebe, znam da fino kuhaš, stvarno. Dugo se nismo vidjele i mislim da bi bio red. Ovaj indirektan tvoj poziv na ručak prihvaćam. Kad god želiš", poručila je Katarina te Borni na kraju poslala i poljubac.

Uz video je napisala još jednu poruku kojom je dala do znanja da joj bivša suparnica iz showa, unatoč svemu, nedostaje. "Al' meni ona stvarno fali, što god vi mislili. Bez nje to ne bi bilo to", napisala je Katarina.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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