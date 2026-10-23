Nastavlja se sukob Borne i Nike u 'Asia Expressu'! 'Razumijem njegovu frustraciju, dvije žene ga redovito šišaju!'

Borna Kotromanić ne skriva što misli o Niki nakon što je odlučio kazniti Gusarice, a ovoga puta komentirala je i njegov ego. Ni on njoj nije ostao dužan

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Kazna koju su Gazde dodijelile Gusaricama nastavila je biti tema među natjecateljima 'Asia Expressa'. Borna Kotromanić nije skrivala nezadovoljstvo Nikinom odlukom, a otkrila je i što bi voljela da on i njegov nećak dožive u nastavku natjecanja. "Iskreno želimo kao Gusarice...", započela je Borna, no Vesna ju je odmah prekinula i upozorila da govori u svoje ime. "Jer se mi vrlo razlikujemo", objasnila je Vesna, jasno dajući do znanja da ne dijeli nužno rodicine stavove.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Asia Express FOTO: RTL

Borna je potom nastavila, ovoga puta govoreći u jednini. "Ja istinski želim paru Gazdi da osjete kako je to naći se među tri para u utrci za imunitet, s obzirom na to da smo Vesna i ja taj osjećaj imale nekoliko puta", poručila je Borna. No nije se zaustavila samo na tome. Kasnije se ponovno osvrnula na Niku, komentirajući njegov ego i dosadašnje rezultate u natjecanju. "Ja razumijem i Nikinu frustraciju kao jednog muškarca s velikim egom da ga dvije žene redovito šišaju", izjavila je Borna.

icon-expand Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL