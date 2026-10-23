Nastavlja se sukob Borne i Nike u 'Asia Expressu'! 'Razumijem njegovu frustraciju, dvije žene ga redovito šišaju!'

Kazna koju su Gazde dodijelile Gusaricama nastavila je biti tema među natjecateljima 'Asia Expressa'. Borna Kotromanić nije skrivala nezadovoljstvo Nikinom odlukom, a otkrila je i što bi voljela da on i njegov nećak dožive u nastavku natjecanja.
"Iskreno želimo kao Gusarice...", započela je Borna, no Vesna ju je odmah prekinula i upozorila da govori u svoje ime. "Jer se mi vrlo razlikujemo", objasnila je Vesna, jasno dajući do znanja da ne dijeli nužno rodicine stavove.
Borna je potom nastavila, ovoga puta govoreći u jednini. "Ja istinski želim paru Gazdi da osjete kako je to naći se među tri para u utrci za imunitet, s obzirom na to da smo Vesna i ja taj osjećaj imale nekoliko puta", poručila je Borna.
No nije se zaustavila samo na tome. Kasnije se ponovno osvrnula na Niku, komentirajući njegov ego i dosadašnje rezultate u natjecanju. "Ja razumijem i Nikinu frustraciju kao jednog muškarca s velikim egom da ga dvije žene redovito šišaju", izjavila je Borna.
Ni Niko joj nije ostao dužan te je imao što reći o njezinu ponašanju. "Borna nije više tako mlada. Ja bih htio da još neke stvari ona nauči ovdje. Ima još vremena, nadam se da će shvatiti", komentirao je Niko.
Posebno mu, čini se, smetaju Bornini komentari nakon njegovih uspjeha. "Ima potrebu kad sam pobjednik održati lekciju", dodao je.
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