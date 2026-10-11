Natjecatelji 'Asia Expressa' ostali u čudu kad su vidjeli trajekt: 'Da se razumijemo, to oni zovu trajekt, a mi skalamerija'

Natjecatelje 'Asia Expressa' tijekom putovanja Laosom čekao je još jedan zanimljiv izazov – prelazak rijeke Mekong trajektom. No kada su stigli do trajektne luke, shvatili su da prijevozno sredstvo koje ih čeka nimalo ne nalikuje trajektima na kakve su navikli u Hrvatskoj.
Naime, natjecatelji su očekivali klasičan trajekt, poput onih koji plove Jadranom, no umjesto toga dočekalo ih je plovilo nalik jednostavnoj skeli, odnosno ravnoj plutajućoj platformi namijenjenoj prijevozu ljudi i vozila s jedne obale rijeke na drugu. Prizor je izazvao niz duhovitih reakcija među parovima.
"A trajekt, ljudi moji. Titanic se radio po onom brodu", našalio se Luciano, uspoređujući prizor s poznatim prekooceanskim brodom.
Pino nije skrivao zbunjenost jer je, slijedeći upute, očekivao nešto sasvim drugo. "Na papiru je pisao trajekt. Ja gledam, kažu tu ste, trajektna luka, ja se pitam gdje", komentirao je Pino.
Ni Nikša Kaleb nije bio impresioniran onime što je vidio pa je pronašao vlastiti naziv za neobično plovilo. "Da se razumijemo, to oni zovu trajekt, a to mi zovemo skalamerija", poručio je.
Maja se također zapitala kako će ih takvo plovilo uopće prevesti preko rijeke. "Ja imam osjećaj da je ovaj trajekt napravljen samo radi nas tu. Kako ovo plovi?", komentirala je u nevjerici.
Katarina je, pak, imala sasvim jednostavno rješenje. "Brže bih preplivala", zaključila je.
Tako je i naizgled običan prelazak rijeke Mekong u 'Asia Expressu' postao prilika za smijeh i niz nezaboravnih komentara natjecatelja, koji su još jednom otkrili koliko se putovanje Laosom razlikuje od onoga na što su navikli.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.