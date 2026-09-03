Natjecatelji 'Asia Expressa' osvajaju i društvene mreže: Tko je najpopularniji na Instagramu

Iako show 'Asia Express' još nije započeo s emitiranjem, natjecatelji već privlače pažnju publike avanturom koju će proživjeti na Zmajevoj ruti, ali i svojom prisutnošću na društvenim mrežama. Među njima su brojna poznata lica koja već imaju tisuće, pa i stotine tisuća pratitelja koji će zasigurno pratiti svaki njihov korak u showu.

Među najpraćenijim licima nove sezone posebno se ističu Ella Dvornik , koja na Instagramu ima više od 522 tisuće pratitelja, te Pino Pingvino , čiji profil prati oko 160 tisuća ljudi. Veliku popularnost na društvenim mrežama ima i Luciano Plazibat s više od 131 tisuće pratitelja, kao i Niko Tokić Kartelo koji je okupio više od 82 tisuće pratitelja.

Zapažen broj pratitelja imaju i Đana Smajo , čiji Instagram profil prati više od 47 tisuća ljudi, te Borna Kotromanić s više od 26 tisuća pratitelja. Anita Martinović je također među natjecateljima s velikom online zajednicom, a njezin profil prati gotovo 19 tisuća ljudi, dok Luna Valas ima gotovo 14 tisuća pratitelja.

Dok će u 'Asia Expressu' njihova snalažljivost, izdržljivost i međusobno povjerenje biti ključni za uspjeh, društvene mreže već sada pokazuju da mnogi natjecatelji imaju snažnu podršku publike.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.