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Asia Express: Zmajeva ruta

Natjecatelji 'Asia Expressa' osvajaju i društvene mreže: Tko je najpopularniji na Instagramu

U 'Asia Expressu: Zmajeva ruta' borit će se s izazovima na tisućama kilometara dugom putovanju, a mnogi među natjecateljima već imaju veliku podršku publike na društvenim mrežama

RTL.hr
03.09.2026 22:00

Iako show 'Asia Express' još nije započeo s emitiranjem, natjecatelji već privlače pažnju publike avanturom koju će proživjeti na Zmajevoj ruti, ali i svojom prisutnošću na društvenim mrežama. Među njima su brojna poznata lica koja već imaju tisuće, pa i stotine tisuća pratitelja koji će zasigurno pratiti svaki njihov korak u showu.

Asia Express - Ella
Asia Express - Ella FOTO: RTL

Među najpraćenijim licima nove sezone posebno se ističu Ella Dvornik, koja na Instagramu ima više od 522 tisuće pratitelja, te Pino Pingvino, čiji profil prati oko 160 tisuća ljudi. Veliku popularnost na društvenim mrežama ima i Luciano Plazibat s više od 131 tisuće pratitelja, kao i Niko Tokić Kartelo koji je okupio više od 82 tisuće pratitelja.

Deseci tisuća pratitelja

Zapažen broj pratitelja imaju i Đana Smajo, čiji Instagram profil prati više od 47 tisuća ljudi, te Borna Kotromanić s više od 26 tisuća pratitelja. Anita Martinović je također među natjecateljima s velikom online zajednicom, a njezin profil prati gotovo 19 tisuća ljudi, dok Luna Valas ima gotovo 14 tisuća pratitelja.

Đana, Asia Express
Đana, Asia Express FOTO: Instagram

Dok će u 'Asia Expressu' njihova snalažljivost, izdržljivost i međusobno povjerenje biti ključni za uspjeh, društvene mreže već sada pokazuju da mnogi natjecatelji imaju snažnu podršku publike.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

asia express natjecatelji društvene mreže
Asia Express: Zmajeva ruta

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