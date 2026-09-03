Natjecatelji 'Asia Expressa' osvajaju i društvene mreže: Tko je najpopularniji na Instagramu

Iako show 'Asia Express' još nije započeo s emitiranjem, natjecatelji već privlače pažnju publike avanturom koju će proživjeti na Zmajevoj ruti, ali i svojom prisutnošću na društvenim mrežama. Među njima su brojna poznata lica koja već imaju tisuće, pa i stotine tisuća pratitelja koji će zasigurno pratiti svaki njihov korak u showu.
Među najpraćenijim licima nove sezone posebno se ističu Ella Dvornik, koja na Instagramu ima više od 522 tisuće pratitelja, te Pino Pingvino, čiji profil prati oko 160 tisuća ljudi. Veliku popularnost na društvenim mrežama ima i Luciano Plazibat s više od 131 tisuće pratitelja, kao i Niko Tokić Kartelo koji je okupio više od 82 tisuće pratitelja.
Deseci tisuća pratitelja
Zapažen broj pratitelja imaju i Đana Smajo, čiji Instagram profil prati više od 47 tisuća ljudi, te Borna Kotromanić s više od 26 tisuća pratitelja. Anita Martinović je također među natjecateljima s velikom online zajednicom, a njezin profil prati gotovo 19 tisuća ljudi, dok Luna Valas ima gotovo 14 tisuća pratitelja.
Dok će u 'Asia Expressu' njihova snalažljivost, izdržljivost i međusobno povjerenje biti ključni za uspjeh, društvene mreže već sada pokazuju da mnogi natjecatelji imaju snažnu podršku publike.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.