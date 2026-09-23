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Asia Express: Zmajeva ruta

Natjecatelji 'Asia Expressa' se zabavljali, a Borna im ugasila glazbu: 'Ona želi biti glavni negativac'

Novi zadatak u 'Asia Expressu' donio je i jedan opušteni trenutak za natjecatelje, no ne i za sve. Dok su se ostali okupili u školi, zapjevali i napravili malu proslavu, Borna Kotromanić nije dijelila njihovo raspoloženje

RTL.hr
23.09.2026 21:55

U devetoj epizodi 'Asia Expressa' natjecatelje je dočekao zadatak u kojem su morali pronaći djevojčicu koja slavi rođendan te joj dostaviti slasticu iz lokalne slastičarnice. Najbrži tim osvojio je vrijedan amulet, no nakon završetka zadatka uslijedio je trenutak opuštanja.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Kada su se svi timovi okupili u školi, natjecatelji su odlučili malo proslaviti. Glazba je zasvirala, Luciano i Maja uzeli su mikrofon i zapjevali, a ubrzo su im se pridružili i ostali.

No, Borna Kotromanić nije se uključila u veselu atmosferu. Dok su se ostali zabavljali, ona je prišla zvučniku i stišala glazbu.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"I Borna dolazi do tog zvučnika i stiša", komentirala je Luna.

Na snimci se vidi i reakcija Maje, koja je ostala iznenađena Borninim potezom. "Ali čemu to?" upitala ju je Maja.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Luna je kasnije još jednom komentirala ovu situaciju. 

"Ona je glavni negativac, ona želi biti glavni negativac. Svi veseli pjevaju, ona je party pooper, u tom rozom kombinezonu", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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