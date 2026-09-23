Natjecatelji 'Asia Expressa' se zabavljali, a Borna im ugasila glazbu: 'Ona želi biti glavni negativac'

U devetoj epizodi 'Asia Expressa' natjecatelje je dočekao zadatak u kojem su morali pronaći djevojčicu koja slavi rođendan te joj dostaviti slasticu iz lokalne slastičarnice. Najbrži tim osvojio je vrijedan amulet, no nakon završetka zadatka uslijedio je trenutak opuštanja.

Kada su se svi timovi okupili u školi, natjecatelji su odlučili malo proslaviti. Glazba je zasvirala, Luciano i Maja uzeli su mikrofon i zapjevali, a ubrzo su im se pridružili i ostali.

No, Borna Kotromanić nije se uključila u veselu atmosferu. Dok su se ostali zabavljali, ona je prišla zvučniku i stišala glazbu.