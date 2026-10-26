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Asia Express: Zmajeva ruta

Natjecateljica 'Asia Expressa' objavila fotografije iz mladosti: Prepoznajete li je?

Borna Kotromanić, koju gledatelji prate u RTL-ovu showu 'Asia Express', na Instagramu je podijelila dvije fotografije iz mladosti. Otkrila je da je za ovo malo putovanje u prošlost zaslužna njezina prijateljica

RTL.hr
26.10.2026 18:00

Poduzetnica i natjecateljica 'Asia Expressa' Borna Kotromanić na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svoje svakodnevice, a ovoga puta svoje je pratitelje vratila u prošlost. Na Instagramu je objavila dvije fotografije iz mladosti koje je sasvim slučajno pronašla njezina prijateljica.

"Kad moja divna prijateljica posprema stan i pronađe ove fotografije iz mojih mladih dana", napisala je Borna uz objavu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Borna je poznata po svom osebujnom modnom izričaju i upečatljivim kombinacijama, a gledatelji RTL-a upoznali su je i u nešto drukčijem izdanju. Naime, u avanturističkom showu 'Asia Express' natječe se sa svojom rodicom, producenticom Vesnom Banović, s kojom je krenula u zahtjevnu utrku kroz Aziju.

Njih dvije tijekom showa suočavaju se s brojnim izazovima, a moraju pokazati snalažljivost, izdržljivost i sposobnost prilagodbe nepoznatim situacijama.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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