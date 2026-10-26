Natjecateljica 'Asia Expressa' objavila fotografije iz mladosti: Prepoznajete li je?

"Kad moja divna prijateljica posprema stan i pronađe ove fotografije iz mojih mladih dana", napisala je Borna uz objavu.

Poduzetnica i natjecateljica 'Asia Expressa' Borna Kotromanić na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svoje svakodnevice, a ovoga puta svoje je pratitelje vratila u prošlost. Na Instagramu je objavila dvije fotografije iz mladosti koje je sasvim slučajno pronašla njezina prijateljica.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Borna je poznata po svom osebujnom modnom izričaju i upečatljivim kombinacijama, a gledatelji RTL-a upoznali su je i u nešto drukčijem izdanju. Naime, u avanturističkom showu 'Asia Express' natječe se sa svojom rodicom, producenticom Vesnom Banović, s kojom je krenula u zahtjevnu utrku kroz Aziju.

Njih dvije tijekom showa suočavaju se s brojnim izazovima, a moraju pokazati snalažljivost, izdržljivost i sposobnost prilagodbe nepoznatim situacijama.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.