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Asia Express: Zmajeva ruta

'Ne deri se na mene': Pogledajte prvu svađu Anite i Alekseja u 'Asia Expressu'

Plan je bio jednostavan: biti tim i bez svađe proći kroz avanturu života. No, u 'Asia Expressu' stvarnost je brzo pokazala svoje lice, a Anita Martinović i Aleksej Škarica prvu raspravu imali su već zbog – karte

RTL.hr
08.09.2026 22:00

Anita Martinović i njezin partner Aleksej Škarica imali su plan kako će se međusobno nadopunjavati i kako će avantura Asia Express' za njih proći potpuno glatko i bez stresa. No, to je palo u vodu već u prvoj epizodi.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Aleksej i ja smo se odmah na početku obvezali da se nećemo svađati", otkrila je Anita u prvoj epizodi, a Aleksej se nadovezao: "Ako ne radimo kao tim, teško ćemo nešto postići". 

Izgubili kartu

No, već prva izazovnija situacija koštala ih je svađe. Naime, svaki natjecateljski par dobio je geografsku kartu rute kojom se moraju kretati i na koje lokacije moraju stići. U jednom trenutku Anita i Aleksej izgubili su kartu.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Gdje je zemljovid?", pita Aleksej, na što mu Anita odgovara: "U tvojim rukama". 

"U mojim rukama? Šta u mojim rukama? Ti si imala", razljutio se Aleksej. 

"Ne deri se na mene", upozorila ga je Anita. 

Aleksej je zaključio kako sad ide na blef, jer više nema karte. "Pa ti si išao na blef i ovako i onako", spustila mu je Anita, te dodala da je baš dosadan. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

anita martinović asia express
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