'Ne deri se na mene': Pogledajte prvu svađu Anite i Alekseja u 'Asia Expressu'

Anita Martinović i njezin partner Aleksej Škarica imali su plan kako će se međusobno nadopunjavati i kako će avantura Asia Express' za njih proći potpuno glatko i bez stresa. No, to je palo u vodu već u prvoj epizodi.

"Aleksej i ja smo se odmah na početku obvezali da se nećemo svađati", otkrila je Anita u prvoj epizodi, a Aleksej se nadovezao: "Ako ne radimo kao tim, teško ćemo nešto postići".

No, već prva izazovnija situacija koštala ih je svađe. Naime, svaki natjecateljski par dobio je geografsku kartu rute kojom se moraju kretati i na koje lokacije moraju stići. U jednom trenutku Anita i Aleksej izgubili su kartu.

"Gdje je zemljovid?", pita Aleksej, na što mu Anita odgovara: "U tvojim rukama".

"U mojim rukama? Šta u mojim rukama? Ti si imala", razljutio se Aleksej.

"Ne deri se na mene", upozorila ga je Anita.

Aleksej je zaključio kako sad ide na blef, jer više nema karte. "Pa ti si išao na blef i ovako i onako", spustila mu je Anita, te dodala da je baš dosadan.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.