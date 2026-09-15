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Asia Express: Zmajeva ruta

'Ne mogu, past ću u nesvijest': Đanu i Meri u 'Asia Expressu' baš je namučila ogromna kocka leda

Đanu Smajo i njezinu mamu Meri u četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' dočekao je jedan od fizički najzahtjevnijih zadataka. Trebale su prenijeti nekoliko desetaka kilograma tešku kocku leda i pritom je sačuvati u komadu

RTL.hr
15.09.2026 21:30

Sitne građe, ali uporne do samoga kraja, Slavuji su se u 'Asia Expressu' uhvatile ukoštac s golemom kockom leda. Đana Smajo i mama Meri pokušavale su pronaći način kako je prenijeti do cilja, no nakon iscrpljujuće borbe dogodilo se upravo ono što nisu željele.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

U četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' pred Đanom i Meri našao se pravi test snage i izdržljivosti. Zadatak je bio prenijeti ogromnu kocku leda s jedne lokacije na drugu, a ključ je bio u tome da do cilja stigne – u komadu.

Već nakon prvih pokušaja bilo je jasno da će ih zadatak dobro namučiti. S rukavicama na rukama i ledom omotanim maramom, Đana i Meri pokušavale su ga zajedničkim snagama nositi, no težina im je stvarala velike probleme. "Taj led je abnormalno težak. Ne možemo ovo nositi", požalila se Meri.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Đana je pokušavala usporiti tempo i pomoći mami da izdrži napor. "Spusti. Molim te, diši. Hodaj polako", govorila joj je dok su obje, vidno iscrpljene, pokušavale nastaviti dalje. "Ne mogu, past ću u nesvijest", rekla je u jednom trenutku Meri.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Led im je ispao

Kada su shvatile da na taj način neće daleko stići, odlučile su promijeniti taktiku. Kocku leda položile su na dugačke štapove i pokušale je tako zajedno prenijeti. No plan nije završio kako su se nadale. Led im je pao i razbio se na manje komade, što je Đanu potpuno izbacilo iz takta.

"Ja sam bila toliko ljuta. Prvo što ona to mora nositi, drugo što ja to moram nositi", priznala je Đana nakon svega.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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