'Ne mogu, past ću u nesvijest': Đanu i Meri u 'Asia Expressu' baš je namučila ogromna kocka leda

Đanu Smajo i njezinu mamu Meri u četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' dočekao je jedan od fizički najzahtjevnijih zadataka. Trebale su prenijeti nekoliko desetaka kilograma tešku kocku leda i pritom je sačuvati u komadu

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Sitne građe, ali uporne do samoga kraja, Slavuji su se u 'Asia Expressu' uhvatile ukoštac s golemom kockom leda. Đana Smajo i mama Meri pokušavale su pronaći način kako je prenijeti do cilja, no nakon iscrpljujuće borbe dogodilo se upravo ono što nisu željele.

icon-expand icon-close icon-close Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

U četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' pred Đanom i Meri našao se pravi test snage i izdržljivosti. Zadatak je bio prenijeti ogromnu kocku leda s jedne lokacije na drugu, a ključ je bio u tome da do cilja stigne – u komadu. Već nakon prvih pokušaja bilo je jasno da će ih zadatak dobro namučiti. S rukavicama na rukama i ledom omotanim maramom, Đana i Meri pokušavale su ga zajedničkim snagama nositi, no težina im je stvarala velike probleme. "Taj led je abnormalno težak. Ne možemo ovo nositi", požalila se Meri.

icon-expand Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Đana je pokušavala usporiti tempo i pomoći mami da izdrži napor. "Spusti. Molim te, diši. Hodaj polako", govorila joj je dok su obje, vidno iscrpljene, pokušavale nastaviti dalje. "Ne mogu, past ću u nesvijest", rekla je u jednom trenutku Meri.

icon-expand Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Led im je ispao