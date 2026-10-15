Ne treba im prevoditelj! Pino se u Laosu sporazumijeva viralnim trendovima: 'Znate li za six, seven?'

Da TikTok trendovi doista ne poznaju granice, uvjerio se Pino tijekom utrke za novac u 'Asia Expressu'. Dok su se Jokeri vozili prema prvom zadatku s lokalnim stanovnikom Laosa, Pino ga je odlučio testirati jednim od najpopularnijih internetskih izraza – 'six seven'

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Utrka za novac u 'Asia Expressu' donijela je novi izazov za tri natjecateljska para – Spartance, Jokere i Savršene. Svi su morali obaviti tri ista zadatka, ali različitim redoslijedom, a za početak su trebali pronaći lokalnog stanovnika koji će pristati pridružiti im se i krenuti s njima na prvu lokaciju.

icon-expand icon-close icon-close Pino, Maja, Asia Express FOTO: RTL

Jokeri, Pino i Maja, uspješno su pronašli lokalca i osigurali prijevoz pa su se zajedno sa svojim novim suputnikom zaputili prema prvom zadatku. Tijekom vožnje razgovarali su o nedavnim događajima, a Pino je u jednom trenutku u razgovoru upotrijebio izraz koji je posljednjih mjeseci preplavio društvene mreže – 'six seven'. Odlučio je provjeriti je li popularni internetski trend stigao i do Laosa pa se okrenuo njihovu suputniku i upitao ga: "Znate li vi za six seven?" Laošanin je potvrdno kimnuo glavom i tako pokazao da mu izraz nije nepoznat.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL