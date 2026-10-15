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Asia Express: Zmajeva ruta

Ne treba im prevoditelj! Pino se u Laosu sporazumijeva viralnim trendovima: 'Znate li za six, seven?'

Da TikTok trendovi doista ne poznaju granice, uvjerio se Pino tijekom utrke za novac u 'Asia Expressu'. Dok su se Jokeri vozili prema prvom zadatku s lokalnim stanovnikom Laosa, Pino ga je odlučio testirati jednim od najpopularnijih internetskih izraza – 'six seven'

RTL.hr
15.10.2026 22:30

Utrka za novac u 'Asia Expressu' donijela je novi izazov za tri natjecateljska para – Spartance, Jokere i Savršene. Svi su morali obaviti tri ista zadatka, ali različitim redoslijedom, a za početak su trebali pronaći lokalnog stanovnika koji će pristati pridružiti im se i krenuti s njima na prvu lokaciju.

Pino, Maja, Asia Express
Pino, Maja, Asia Express FOTO: RTL

Jokeri, Pino i Maja, uspješno su pronašli lokalca i osigurali prijevoz pa su se zajedno sa svojim novim suputnikom zaputili prema prvom zadatku. Tijekom vožnje razgovarali su o nedavnim događajima, a Pino je u jednom trenutku u razgovoru upotrijebio izraz koji je posljednjih mjeseci preplavio društvene mreže – 'six seven'.

Odlučio je provjeriti je li popularni internetski trend stigao i do Laosa pa se okrenuo njihovu suputniku i upitao ga: "Znate li vi za six seven?" Laošanin je potvrdno kimnuo glavom i tako pokazao da mu izraz nije nepoznat.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Viralni trend koji se proširio TikTokom posebno je popularan među mlađim generacijama. Izraz 'six seven', odnosno '6-7', nema jedno jasno definirano značenje. Popularnost je stekao zahvaljujući pjesmi 'Doot Doot (6 7)' repera Skrille, a dodatno su ga proslavile viralne snimke košarkaša i brojni TikTok videozapisi. Danas se često koristi kao interna šala, uz prepoznatljive geste rukama, a mnogi ga izgovaraju jednostavno zato što je zabavan.

Čini se da je 'six seven' postao svojevrsni univerzalni jezik internetske generacije koji ne poznaje državne granice. Iako su Pino, Maja i njihov laoski suputnik dolazili iz potpuno različitih dijelova svijeta, jedan viralni izraz bio je dovoljan da pronađu zajedničku temu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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