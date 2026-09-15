'Neću se od njega odvajati': Borna na Instagramu otkrila suputnika iz 'Asia Expressa'

Borna Kotromanić iz 'Asia Expressa' nije donijela samo uspomene. Kući je vratila i najvjernijeg suputnika – svoj pohabani ruksak koji ju je pratio kroz cijelu avanturu.

U videu objavljenom na Instagramu pokazala je u kakvom ga je stanju donijela iz Azije i priznala da se od njega nije željela odvojiti.