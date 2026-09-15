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Asia Express: Zmajeva ruta

'Neću se od njega odvajati': Borna na Instagramu otkrila suputnika iz 'Asia Expressa'

Iako je prošao tisuće kilometara i preživio brojne izazove, za Bornu Kotromanić njezin ruksak iz Asia Expressa sada je prava mala relikvija. Pokazala ga je pratiteljima i otkrila zašto ga se ne želi odreći

RTL.hr
15.09.2026 17:00

Borna Kotromanić iz 'Asia Expressa' nije donijela samo uspomene. Kući je vratila i najvjernijeg suputnika – svoj pohabani ruksak koji ju je pratio kroz cijelu avanturu.

U videu objavljenom na Instagramu pokazala je u kakvom ga je stanju donijela iz Azije i priznala da se od njega nije željela odvojiti.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Nisam se htjela od njega razdvojiti niti ga ostaviti u Aziji. Donijela sam ga ovako pohabanog sa sobom. I neću se od njega odvajati", otkrila je Borna, dodajući kako ga planira uokviriti u pleksiglas i pretvoriti u skulpturu koja će za nju imati posebno značenje.

Snažan zagrljaj

A onda je u jednom od pretinaca pronašla još jedno iznenađenje – sprej protiv komaraca koji ju je odmah vratio u tropske dane avanture.

Aaa, tropska zaštita od malaričnih komaraca", našalila se Borna dok je izvlačila zaboravljeni suvenir.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju je ruksak čvrsto zagrlila, još jednom pokazujući koliko joj znači predmet koji je s njom prošao jedno od najizazovnijih putovanja.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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