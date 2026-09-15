'Neću se od njega odvajati': Borna na Instagramu otkrila suputnika iz 'Asia Expressa'

Borna Kotromanić iz 'Asia Expressa' nije donijela samo uspomene. Kući je vratila i najvjernijeg suputnika – svoj pohabani ruksak koji ju je pratio kroz cijelu avanturu.
U videu objavljenom na Instagramu pokazala je u kakvom ga je stanju donijela iz Azije i priznala da se od njega nije željela odvojiti.
"Nisam se htjela od njega razdvojiti niti ga ostaviti u Aziji. Donijela sam ga ovako pohabanog sa sobom. I neću se od njega odvajati", otkrila je Borna, dodajući kako ga planira uokviriti u pleksiglas i pretvoriti u skulpturu koja će za nju imati posebno značenje.
Snažan zagrljaj
A onda je u jednom od pretinaca pronašla još jedno iznenađenje – sprej protiv komaraca koji ju je odmah vratio u tropske dane avanture.
Aaa, tropska zaštita od malaričnih komaraca", našalila se Borna dok je izvlačila zaboravljeni suvenir.
Na kraju je ruksak čvrsto zagrlila, još jednom pokazujući koliko joj znači predmet koji je s njom prošao jedno od najizazovnijih putovanja.