'Nema ništa od žaljenja, tužnih i ružnih stvari': Pino Pingvino spreman za 'Asia Express'

Još jedan pogled iza kulisa nove sezone 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' stigao je ravno s društvenih mreža. U najnovijem videu Pino i Maja pokazali su kako izgleda njihova svakodnevica prije velikih izazova – uz puno smijeha, malo muke s komarcima i vlastitu taktiku za preživljavanje vrućina.
Osobni ventilator
Pino i Maja poručili su da su spremni za natjecanje, no njihovu je pripremu nakratko prekinula borba" s komarcima i velikom vrućinom. Maja je u ruke uzela lepezu kojom je pokušala rashladiti sebe, ali i Pina, što je njega odmah inspiriralo na šalu.
"Imam svoj osobni ventilator", poručio je Pino kroz smijeh, a zatim dodao da se njegov ventilator može i naručiti za 99,99 dolara, uz napomenu da su dobrodošli i rijali.
"Pa moramo tako krenuti, vjerovati, manifestirati, jer nema ništa od žaljenja i kalkuliranja, nekih izmišljanja u glavi, tužnih i ružnih stvari", zaključio je Pino, a Maja je dodala kako ih ne hvala nervoza. "Samo nam je vruće", zaključila je.
Pino Pingvino u avanturu kroz Aziju ulazi s Majom, a gledatelji će ih pratiti u utrci u kojoj će osim snalažljivosti, brzine i izdržljivosti biti važni i njihov odnos, međusobno povjerenje te sposobnost da se snađu daleko od komfora na koji su navikli.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.