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Asia Express: Zmajeva ruta

'Nema ništa od žaljenja, tužnih i ružnih stvari': Pino Pingvino spreman za 'Asia Express'

Još jedan djelić atmosfere s putovanja kroz Aziju otkriven je na službenom Instagram profilu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

RTL.hr
08.09.2026 16:00

Još jedan pogled iza kulisa nove sezone 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' stigao je ravno s društvenih mreža. U najnovijem videu Pino i Maja pokazali su kako izgleda njihova svakodnevica prije velikih izazova – uz puno smijeha, malo muke s komarcima i vlastitu taktiku za preživljavanje vrućina.

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Osobni ventilator

Pino i Maja poručili su da su spremni za natjecanje, no njihovu je pripremu nakratko prekinula borba" s komarcima i velikom vrućinom. Maja je u ruke uzela lepezu kojom je pokušala rashladiti sebe, ali i Pina, što je njega odmah inspiriralo na šalu.

"Imam svoj osobni ventilator", poručio je Pino kroz smijeh, a zatim dodao da se njegov ventilator može i naručiti za 99,99 dolara, uz napomenu da su dobrodošli i rijali.

Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express
Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: Instagram

"Pa moramo tako krenuti, vjerovati, manifestirati, jer nema ništa od žaljenja i kalkuliranja, nekih izmišljanja u glavi, tužnih i ružnih stvari", zaključio je Pino, a Maja je dodala kako ih ne hvala nervoza. "Samo nam je vruće", zaključila je. 

Pino Pingvino u avanturu kroz Aziju ulazi s Majom, a gledatelji će ih pratiti u utrci u kojoj će osim snalažljivosti, brzine i izdržljivosti biti važni i njihov odnos, međusobno povjerenje te sposobnost da se snađu daleko od komfora na koji su navikli.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

pino pingvino asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Karijeru je počela s 14 godina, a sa svjetskih modnih pista dolazi u 'Asia Express'

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