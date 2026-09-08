'Nema ništa od žaljenja, tužnih i ružnih stvari': Pino Pingvino spreman za 'Asia Express'

Još jedan djelić atmosfere s putovanja kroz Aziju otkriven je na službenom Instagram profilu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

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Još jedan pogled iza kulisa nove sezone 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' stigao je ravno s društvenih mreža. U najnovijem videu Pino i Maja pokazali su kako izgleda njihova svakodnevica prije velikih izazova – uz puno smijeha, malo muke s komarcima i vlastitu taktiku za preživljavanje vrućina.

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Osobni ventilator

Pino i Maja poručili su da su spremni za natjecanje, no njihovu je pripremu nakratko prekinula borba" s komarcima i velikom vrućinom. Maja je u ruke uzela lepezu kojom je pokušala rashladiti sebe, ali i Pina, što je njega odmah inspiriralo na šalu. "Imam svoj osobni ventilator", poručio je Pino kroz smijeh, a zatim dodao da se njegov ventilator može i naručiti za 99,99 dolara, uz napomenu da su dobrodošli i rijali.

icon-expand icon-close icon-close Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: Instagram