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Asia Express: Zmajeva ruta

Nema više dijeljenja prijevoza, Jokeri se našalili: 'Zlatni dečki će odmah ispasti'

Novo pravilo u 'Asia Expressu' prema kojem timovi više ne smiju dijeliti prijevoz odmah je izazvalo komentare među kandidatima. Jokeri su se našalili na račun Zlatnih dečkiju, no ubrzo se pokazalo da su se i oni snašli bez problema

RTL.hr
03.11.2026 08:00

Novi ciklus u 'Asia Expressu' donio je i novo pravilo - timovi više ne smiju dijeliti prijevoz. "Kreće novi ciklus. Imamo nova pravila", komentirala je Maja Gržinčić.

Pino Pingvino odmah se našalio na račun Zlatnih dečkiju. "Nema dijeljenja prijevoza sa Zlatnim dečkima. Oni će ispasti odmah", rekao je kroz šalu, a Maja se složila s njim.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, Zlatni dečki vrlo su brzo pokazali da im novo pravilo ne predstavlja problem. Baš poput Jokera, bez većih su poteškoća pronašli prijevoz i nastavili prema zadanoj lokaciji.

Situacija se potom okrenula u korist Zlatnih dečki jer su Maja i Pino završili na pogrešnoj tržnici, što ih je znatno usporilo.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Zlatni dečki tako su na kraju na lokaciju stigli prije Jokera, pa se njihova šala o tome tko bi zbog novih pravila mogao imati više problema pokazala potpuno promašenom.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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