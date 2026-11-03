Nema više dijeljenja prijevoza, Jokeri se našalili: 'Zlatni dečki će odmah ispasti'

Pino Pingvino odmah se našalio na račun Zlatnih dečkiju. "Nema dijeljenja prijevoza sa Zlatnim dečkima. Oni će ispasti odmah", rekao je kroz šalu, a Maja se složila s njim.

Novi ciklus u 'Asia Expressu' donio je i novo pravilo - timovi više ne smiju dijeliti prijevoz. "Kreće novi ciklus. Imamo nova pravila", komentirala je Maja Gržinčić .

Ipak, Zlatni dečki vrlo su brzo pokazali da im novo pravilo ne predstavlja problem. Baš poput Jokera, bez većih su poteškoća pronašli prijevoz i nastavili prema zadanoj lokaciji.

Situacija se potom okrenula u korist Zlatnih dečki jer su Maja i Pino završili na pogrešnoj tržnici, što ih je znatno usporilo.