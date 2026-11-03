Nema više dijeljenja prijevoza, Jokeri se našalili: 'Zlatni dečki će odmah ispasti'

Novi ciklus u 'Asia Expressu' donio je i novo pravilo - timovi više ne smiju dijeliti prijevoz. "Kreće novi ciklus. Imamo nova pravila", komentirala je Maja Gržinčić.
Pino Pingvino odmah se našalio na račun Zlatnih dečkiju. "Nema dijeljenja prijevoza sa Zlatnim dečkima. Oni će ispasti odmah", rekao je kroz šalu, a Maja se složila s njim.
Ipak, Zlatni dečki vrlo su brzo pokazali da im novo pravilo ne predstavlja problem. Baš poput Jokera, bez većih su poteškoća pronašli prijevoz i nastavili prema zadanoj lokaciji.
Situacija se potom okrenula u korist Zlatnih dečki jer su Maja i Pino završili na pogrešnoj tržnici, što ih je znatno usporilo.
Zlatni dečki tako su na kraju na lokaciju stigli prije Jokera, pa se njihova šala o tome tko bi zbog novih pravila mogao imati više problema pokazala potpuno promašenom.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.