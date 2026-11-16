Pino i Maja posvađali su se oko zadatka na splavu na vodi. "Molim te, ne veslaj", rekla je Maja. "Ajde, pusti me na miru", odgovorio joj je on. Zamolila ga je još jednom da ne vesla nego odguruje.

Objasnila je da se ne može veslati sa štapom. "Vidiš da ide. Zašto si tvrdoglava?" komentirao je Pino. Maja se požalila da ne može funkcionirati s njim. Pino je rekao da je veslao jer se odgurivanjem ne možeš pomaknuti.

Jokeri su tijekom rasprave udarili splavom u deblo, ali srećom, nisu ga oštetili.