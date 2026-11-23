Gazde su pitale policajca za prijevoz, a Niko se šalio da ih jedino može odvesti u zatvor. Ivan je vodio razgovor s policajcem i rekao Niki da zaustavlja druge aute. "A što da ga pitam?" pitao je Niko. Ivan mu je odgovorio da zaustavi auto pa će on doći.

"Neću", rekao mu je Niko. "Nemam papir, ne znam što trebam reći, ne znam koji smjer", požalio se. Ivan mu je pokazao u kojem smjeru idu.

Policajac im je rekao da će ih odvesti do autobusnog kolodvora ako žele. Niko je inzistirao da mu Ivan kaže u kojem smjeru idu i pitao ga zna li to. "Znači, nije bitno. Auti nam se okreću, samo ga moramo naći", odgovorio mu je on. "Znaš li ili ne znaš?" ponovno ga je pitao Niko i rasprava se nastavila.