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Asia Express: Zmajeva ruta

'Nikakav sportski duh, nije muški': Zlatni dečki opet otimaju prijevoz u 'Asia Expressu'

U četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' ponovno je postalo jasno koliko pronalazak dobrog prijevoza može biti presudan. Đana i Meri dogovorile su s vozačem da ih pričeka dok obave zadatak, no Zlatni dečki Nikša Kaleb i Goran Šprem odmah su vidjeli svoju priliku

RTL.hr
15.09.2026 20:50

Zlatni dečki još su jednom pokazali da u 'Asia Expressu' neće propustiti priliku za prijevoz. Dok su se Đana i Meri trudile zadržati vozača kojeg su pronašle, Nikša i Goran jednostavno su se smjestili u prikolicu, što Slavuji nisu dočekali s oduševljenjem.

Goran Šprem, Niška Kaleb, Asia Express
Goran Šprem, Niška Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

"Sad ćemo im ukrasti auto", najavili su Zlatni dečki čim su ugledali Slavuje kraj vozila. Đana i Meri ostale su u šoku kada su shvatile što se događa te su uspjele uvjeriti vozača da ih ne ostavi. No Zlatni dečki ni tada nisu odustali – jednostavno su se smjestili u prikolicu i tako si osigurali prijevoz.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

"Kako su nam se uvalili", komentirale su Đana i Meri. "Oni su sportskog duha... Sportski duh, my ass", poručile su, dok je Meri kratko zaključila: "Nije muški."

Goran Šprem, Niška Kaleb, Asia Express
Goran Šprem, Niška Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

Nikša je, pak, cijelu situaciju vidio drukčije. "Mi smo se vozili što nam je dozvolio vlasnik auta", objasnio je.

Nije im prvi put

Zlatnim dečkima ovo nije prvi put da se tijekom utrke nađu u zanimljivoj situaciji vezanoj uz prijevoz. Ranije su im Gazele pomogle i podijelile s njima svoj prijevoz, no kada se kasnije otvorila prilika da im uzvrate uslugu, Zlatni dečki nisu bili jednako raspoloženi za suradnju.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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