'Nikakav sportski duh, nije muški': Zlatni dečki opet otimaju prijevoz u 'Asia Expressu'

Zlatni dečki još su jednom pokazali da u 'Asia Expressu' neće propustiti priliku za prijevoz. Dok su se Đana i Meri trudile zadržati vozača kojeg su pronašle, Nikša i Goran jednostavno su se smjestili u prikolicu, što Slavuji nisu dočekali s oduševljenjem.

"Sad ćemo im ukrasti auto", najavili su Zlatni dečki čim su ugledali Slavuje kraj vozila. Đana i Meri ostale su u šoku kada su shvatile što se događa te su uspjele uvjeriti vozača da ih ne ostavi. No Zlatni dečki ni tada nisu odustali – jednostavno su se smjestili u prikolicu i tako si osigurali prijevoz.

"Kako su nam se uvalili", komentirale su Đana i Meri. "Oni su sportskog duha... Sportski duh, my ass", poručile su, dok je Meri kratko zaključila: "Nije muški."

Nikša je, pak, cijelu situaciju vidio drukčije. "Mi smo se vozili što nam je dozvolio vlasnik auta", objasnio je.

Zlatnim dečkima ovo nije prvi put da se tijekom utrke nađu u zanimljivoj situaciji vezanoj uz prijevoz. Ranije su im Gazele pomogle i podijelile s njima svoj prijevoz, no kada se kasnije otvorila prilika da im uzvrate uslugu, Zlatni dečki nisu bili jednako raspoloženi za suradnju.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.