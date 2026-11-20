Katarina je komentirala svoj i Lunin odnos s Gusaricama u 'Asia Expressu' . "Jednostavno, naš odnos ne funkcionira i njihova igra nam se ne sviđa", rekla je.

"Borna je stvarno autentična žena. Ima baš momenata, da je nema, falila bi. Što god bilo, ona je tu gdje treba biti", otkrio je Luciano svoje mišljenje o Borni. Prije nego što su se doznali osvajači imuniteta, priznao je da navija za Jokere.