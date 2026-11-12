Nikina priča o djetinjstvu slomila Bornu: 'Ništa ne može zamijeniti prisutnost roditelja'

Miksani timovi u 'Asia Expressu' morali su zajedno provesti puna 24 sata, što je značilo da su novi partneri zajedno tražili prijevoz, rješavali zadatke, ali i proveli noć pod istim krovom.
Borna Kotromanić i Niko Tokić Kartelo tako su u svom smještaju dobili priliku razgovarati daleko od utrke i ostalih kandidata. Razgovor je u jednom trenutku postao vrlo osoban, a Niko joj je ispričao detalje iz svog djetinjstva koji su Bornu duboko dirnuli.
"Ja sam sinoć malo pričala s Nikom o njegovom djetinjstvu. Potvrdilo mi se to što sam ja osjećala. On, njegov brat i sestra rasli su s bakom i djedom, bili su odvojeni od roditelja koji su živjeli i radili u Njemačkoj", ispričala je Borna sljedećeg dana.
Posebno ju je pogodila jedna Nikina uspomena. "Opisao mi je jednu situaciju, koliko je plakao kad je mama odlazila...", rekla je Borna, a tada su joj krenule suze.
Jedva je nastavila dalje. "Kako se još i danas sjeća kako je trčao za njom. Jednostavno, taj težak život koji je puno naših Hrvata natjerao da idu trbuhom za kruhom, zbog čega su djeca ostajala i odgajali su ih djedovi i bake, sigurno je na tim ljudima ostavio traga", rekla je.
Borna je potom pokušala objasniti i zašto smatra da takvo iskustvo može ostaviti posljedice i u odrasloj dobi. "Ti u životu, ja to znam po sebi, uvijek imaš potrebu izboriti se za svoj prostor i biti primijećen jer nisi doživio tu bezuvjetnu pažnju i ljubav, jer nikad nisi bio prioritet", rekla je.
Na kraju je zaključila kako, prema njezinu mišljenju, ništa ne može zamijeniti roditeljsku prisutnost. "Ništa ne može zamijeniti istinsku prisutnost roditelja u životu djeteta."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.