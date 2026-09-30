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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko i Ivan doživjeli susret koji ih je slomio: 'Ova obitelj nas traži da usvojimo njihovo dijete i odvedemo ga u Hrvatsku'

U jednom od najsiromašnijih mjesta kroz koje su prošli u 'Asia Expressu', Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan doživjeli su susret koji ih je duboko potresao. Skromna obitelj koja ih je primila pružila im je sve što je imala, a jedan razgovor zauvijek im je ostao u sjećanju

RTL.hr
30.09.2026 23:00

Tijekom utrke u 'Asia Expressu' Niko i Ivan pronašli su smještaj kod mlade obitelji s više djece. Uvjeti u kojima su živjeli bili su vrlo skromni, no gostoprimstvo domaćina bilo je veliko. Kako nisu govorili istim jezikom, komunikacija se odvijala pomoću aplikacije za prevođenje.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

U jednom trenutku, nakon što je Ivan preveo ono što im je domaćica poručila, obojica su ostala bez riječi.

"Evo, Ivan ima problem. Ova obitelj, rekli su im da ovog malog usvoji i vodi u Hrvatsku", rekao je Niko na snimci iz Azije.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Dječak je imao samo dvije godine, a njegova majka zamolila je Niku i Ivana da joj pomognu tako što bi ga školovali i kasnije vratili u Kambodžu.

Njihova reakcija pokazala je koliko ih je taj trenutak pogodio. "Što reći na to, svoje dijete dati. Da ti srce stane", rekao je Niko kasnije, vidno emotivan.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Posebno ga je dirnulo to što je obitelj, unatoč životu u vrlo skromnim uvjetima, prema njima bila toliko velikodušna. "Žive toliko skromno, a dali su nam sve što su imali", rekao je.

Prilikom odlaska, Niko i Ivan nisu zaboravili obitelj koja ih je primila. Obećali su im da će im se nakon povratka kući javiti i pokušati pomoći. "Kad se vratimo kući, kontaktirat ćemo vas i pomoći vam", poručili su im.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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