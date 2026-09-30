Niko i Ivan doživjeli susret koji ih je slomio: 'Ova obitelj nas traži da usvojimo njihovo dijete i odvedemo ga u Hrvatsku'

U jednom od najsiromašnijih mjesta kroz koje su prošli u 'Asia Expressu', Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan doživjeli su susret koji ih je duboko potresao. Skromna obitelj koja ih je primila pružila im je sve što je imala, a jedan razgovor zauvijek im je ostao u sjećanju

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Tijekom utrke u 'Asia Expressu' Niko i Ivan pronašli su smještaj kod mlade obitelji s više djece. Uvjeti u kojima su živjeli bili su vrlo skromni, no gostoprimstvo domaćina bilo je veliko. Kako nisu govorili istim jezikom, komunikacija se odvijala pomoću aplikacije za prevođenje.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

U jednom trenutku, nakon što je Ivan preveo ono što im je domaćica poručila, obojica su ostala bez riječi. "Evo, Ivan ima problem. Ova obitelj, rekli su im da ovog malog usvoji i vodi u Hrvatsku", rekao je Niko na snimci iz Azije.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Dječak je imao samo dvije godine, a njegova majka zamolila je Niku i Ivana da joj pomognu tako što bi ga školovali i kasnije vratili u Kambodžu. Njihova reakcija pokazala je koliko ih je taj trenutak pogodio. "Što reći na to, svoje dijete dati. Da ti srce stane", rekao je Niko kasnije, vidno emotivan.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL