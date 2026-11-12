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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko i Ivan osjetili da su ih otpisali pa proradio inat: 'Nećemo vam dati taj gušt'

Gazde su kao treći izglasani tim završile u utrci za opstanak u 'Asia Expressu', no Ivan je priznao da ih je upravo osjećaj podcjenjivanja dodatno zapalio. Kad je vidio opuštenost Gazela i Zlatnih dečki, u njemu se probudio inat

RTL.hr
12.11.2026 22:30

Treći tim koji je glasovanjem završio u utrci za opstanak u 'Asia Expressu' bile su Gazde, Niko Tokić Kartelo i Ivan. U odlučujuću utrku ušli su vrlo motivirano, a dodatni poticaj dao im je osjećaj da su ih drugi parovi već unaprijed otpisali.

Ivan je priznao da je upravo zbog toga u utrku krenuo posebno žestoko. "Znaš zašto sam se ja danas razletio? Zbog situacije u kojoj se nalazimo. Ono što sam primijetio u meni je probudilo inat", rekao je.

Niko, Ivan, Asia Express
Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Objasnio je i što ga je konkretno zasmetalo. "Gazele i Zlatni dečki su sa strane tako opušteno pričali, kao da je gotovo. Osjetio sam to", rekao je Ivan.

Dodao je kako Niki nije želio posebno skretati pažnju na to kako ih drugi doživljavaju, no pokazalo se da je i on sve primijetio. "Vidio sam ja to", kratko je odgovorio Niko.

Niko, Ivan, Asia Express
Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Ivan je potom jasno dao do znanja da Gazde nemaju namjeru tako lako prepustiti borbu.

"Ali nećemo vam dati taj gušt, o kome god da se radi", poručio je.

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asia express niko kartelo ivan tokić
Asia Express: Zmajeva ruta

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