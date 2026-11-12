Niko i Ivan osjetili da su ih otpisali pa proradio inat: 'Nećemo vam dati taj gušt'

Gazde su kao treći izglasani tim završile u utrci za opstanak u 'Asia Expressu', no Ivan je priznao da ih je upravo osjećaj podcjenjivanja dodatno zapalio. Kad je vidio opuštenost Gazela i Zlatnih dečki, u njemu se probudio inat

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Treći tim koji je glasovanjem završio u utrci za opstanak u 'Asia Expressu' bile su Gazde, Niko Tokić Kartelo i Ivan. U odlučujuću utrku ušli su vrlo motivirano, a dodatni poticaj dao im je osjećaj da su ih drugi parovi već unaprijed otpisali. Ivan je priznao da je upravo zbog toga u utrku krenuo posebno žestoko. "Znaš zašto sam se ja danas razletio? Zbog situacije u kojoj se nalazimo. Ono što sam primijetio u meni je probudilo inat", rekao je.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Objasnio je i što ga je konkretno zasmetalo. "Gazele i Zlatni dečki su sa strane tako opušteno pričali, kao da je gotovo. Osjetio sam to", rekao je Ivan. Dodao je kako Niki nije želio posebno skretati pažnju na to kako ih drugi doživljavaju, no pokazalo se da je i on sve primijetio. "Vidio sam ja to", kratko je odgovorio Niko.

icon-expand Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL