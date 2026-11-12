Niko i Ivan osjetili da su ih otpisali pa proradio inat: 'Nećemo vam dati taj gušt'

Treći tim koji je glasovanjem završio u utrci za opstanak u 'Asia Expressu' bile su Gazde, Niko Tokić Kartelo i Ivan. U odlučujuću utrku ušli su vrlo motivirano, a dodatni poticaj dao im je osjećaj da su ih drugi parovi već unaprijed otpisali.
Ivan je priznao da je upravo zbog toga u utrku krenuo posebno žestoko. "Znaš zašto sam se ja danas razletio? Zbog situacije u kojoj se nalazimo. Ono što sam primijetio u meni je probudilo inat", rekao je.
Objasnio je i što ga je konkretno zasmetalo. "Gazele i Zlatni dečki su sa strane tako opušteno pričali, kao da je gotovo. Osjetio sam to", rekao je Ivan.
Dodao je kako Niki nije želio posebno skretati pažnju na to kako ih drugi doživljavaju, no pokazalo se da je i on sve primijetio. "Vidio sam ja to", kratko je odgovorio Niko.
Ivan je potom jasno dao do znanja da Gazde nemaju namjeru tako lako prepustiti borbu.
"Ali nećemo vam dati taj gušt, o kome god da se radi", poručio je.
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