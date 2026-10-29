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Asia Express: Zmajeva ruta

Niko i Ivan pomirili se nakon žestoke svađe, no Vesna ne vjeruje u iskrenost njihova odnosa: 'To je maska'

Nakon burnog sukoba zbog kojeg je Ivan čak razmišljao o napuštanju 'Asia Expressa', on i njegov ujak Niko uspjeli su izgladiti odnose. Obojica tvrde da su nesuglasice iza njih, no Vesna ne vjeruje da je sve tako iskreno kako se čini i ne skriva svoje sumnje u Nikine namjere

RTL.hr
29.10.2026 15:00

Nakon žestoke svađe koja je ozbiljno uzdrmala njihov odnos u 'Asia Expressu', Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan otkrili su da su sve izgladili! Iako je Ivan u jednom trenutku razmišljao čak i o tome da ne nastavi natjecanje, Niko mu se na kraju ispričao, te se čini da su nesuglasice sada iza njih.

"Pa naravno da smo riješili. Ja sam tad bio dosta hladan. Što god da je Ivan rekao, ne bih mu uzeo za zlo. Na kraju, zaslužio sam da bude možda i žešći u svom iznošenju. Ja stalno forsiram da riješim te stvari", priznao je Niko, svjestan da je svojim ponašanjem pridonio sukobu.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Da su Gazde spremne okrenuti novu stranicu, potvrdio je i Ivan. "Riješili smo mi to, izgladili smo i idemo dalje jači nego ikad", poručio je.

No, nisu svi uvjereni da je njihovo pomirenje baš onakvo kakvim se čini. Svoje mišljenje o odnosu Nike i Ivana iznijela je i Vesna, koja je otvoreno izrazila sumnju u Nikovu iskrenost.

Vesna, Asia Express
Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Rekla bih više da je to maska i da Niko stavlja Ivanu u glavu što bi trebao misliti i kako se ponašati. Mislim da Niko malo toga radi iskreno dobro", komentirala je Vesna.

Dok Niko i Ivan tvrde da su izgladili nesuglasice i spremni su nastaviti natjecanje složniji nego prije, Vesnine riječi pokazuju da među ostalim natjecateljima i dalje postoje sumnje u njihov odnos.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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