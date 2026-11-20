Niko je napokon dočekao da netko u Aziji cijeni njegovo maslinovo ulje

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Niko je ponio u 'Asia Express' svoje maslinovo ulje pa je napravio salatu. Ivan ga je upozoravao da ne stavlja previše ulja kako bi ostalo dovoljno da ga njihova domaćica može poslije koristiti. "Tko je god dosad u Aziji probao moje ulje, reakcija je bila da su počeli kašljati. Rekao sam: 'Još će mi se netko ugušiti'", ispričao je Niko.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

No njihovoj posljednjoj domaćici je ulje odgovaralo. "Ova je gospođa baš znala kako se degustira ulje", komentirao je Niko. Ivan je rekao da se vidi da baš voli kuhanje i da je bila oduševljena kada je probala maslinovo ulje.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL