Niko je ponio u 'Asia Express' svoje maslinovo ulje pa je napravio salatu. Ivan ga je upozoravao da ne stavlja previše ulja kako bi ostalo dovoljno da ga njihova domaćica može poslije koristiti. "Tko je god dosad u Aziji probao moje ulje, reakcija je bila da su počeli kašljati. Rekao sam: 'Još će mi se netko ugušiti'", ispričao je Niko.
No njihovoj posljednjoj domaćici je ulje odgovaralo. "Ova je gospođa baš znala kako se degustira ulje", komentirao je Niko. Ivan je rekao da se vidi da baš voli kuhanje i da je bila oduševljena kada je probala maslinovo ulje.
Složila im je svoju salatu, no Niki se nije svidjela kombinacija rajčice, banane, meda, soli i maslinovog ulja.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.